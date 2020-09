Lukijan mielipide: Luonto, norppa ja kalastajat – tuhon tiellä?

0

Puruveden Hälvänsaaressa asusteli pienellä omavaraistilalla 1990-luvulle saakka naapurimme, joka

oli ammattikalastaja, mutta ei nuottamies. Hän piti 70 vuoden aikana järvessä verkkoja, siimaa ja

aikaisemmin myös lohipoluja aina, kun oli mahdollista. Kalastaja piti selkävesillä pyytöjään, pitkiä

muikku-, ahven- ja lahnaverkkojatoja, arviolta 20 000 päivää. Tänä aikana hänen verkkoihinsa ei

takertunut yhtään hylettä, mutta lohisiimalla hän oli saanut kaksi.

Kuten tiedämme Puruvedessä on uiskennellut aina norppa-hylkeitä. Kanta on ollut tosin vaatimaton,

koska pesintäpaikkoja järvellä on niukasti. Norpat ja kalastajat ovat tulleet toimeen keskenään.

Norppien ruokamarketteina ovat toimineet verkot, joista on ollut helppo napsia päivän ateria.

Tämän kalastajat toteavat edelleenkin. Valitettavasti joku norppa on luonnonlakien mukaan saanut

kuitenkin verkosta viimeisen ateriansa.

1970-luvulla norppakanta oli vähentynyt Saimaalla huomattavasti. Ryhdyttiin kalastusrajoituksiin,

kuten alueiden määräaikaisiin rauhoituksiin ja verkkomateriaalien ja pyytöjen rajoituksiin.

Puruvedelle suunniteltiin jopa norpan istutuksia. Rajoituksilla on oivallisesti saatu norppakanta

tuplaantumaan, eikä kantaa koskevaa välitöntä uhkaa ole ollut tähän vuoteen tultaessa. Mutta nyt

luonto on ottanut ohjakset käsiinsä. Lumeton ja heikkojäinen talvi on johtanut siihen, että norpan

pesintä ei ole onnistunut. Paljaalle jäälle syntyneet kuutit ovat jääneet luonnon armoille. On jälleen

tullut tilaisuus syyttää kalastajia ja uhata ikivanhaa verkkokalastusmuotoa totaalisella kieltämisellä.

Tulilinjalle joutuvat paikallisten lisäksi myös kesämökkiläiset, jotka loma-aikanaan saavat järvestä

suuren osan ruokatarpeistaan. Vain verkkokalastushan takaa tämän jatkuvan ruoka-aineksen

saatavuuden. Ei ole tullut mieleen kalastusta osoittaville syyttäville sormille viisi tärkeää

näkökohtaa.

Ensimmäinen on kansantaloudellinen. Saimaan kymmenien tuhansien mökkiläisten

saama kalansaalis vaikkapa vain kuukauden aikana on kansantaloudellisesti varmasti merkittävä.

Sitä voisivat kalataloustieteilijät laskeskella.

Toiseksi, kun järvikalaravinto on huipputerveellistä ja

ravitsevaa, niin sillä on suuri merkitys kalastajaväestön hyvinvoinnille. Tätä puolestaan

ravintotieteilijät voisivat tutkia. Puhumattakaan kolmanneksi siitä, miten äärimmäisen pieni

hiilijalanjälki jää mökkiläisten kalanpyynnistä – omalta pieneltä osaltaan estää ilmastomme

lämpenemistä, jonka seurauksena ei kohta järvillä ole jääpeitettä eikä norppiakaan.

Neljänneksi, tehokas verkkokalastus pitää balanssissa järven ekologista järjestelmää ja sen rehevöitymistä.

Ja

vielä viidenneksi kysymys: kuinka suuri on kalastajan henkisen hyvinvoinnin kannalta se, että

pystyy itse hankkimaan tärkeän osan ravinnostaan ja tekemään siitä herkullista ruokaa. Näitä

näkökohtia on päättäjien vakavasti pohdittava, ennen kuin ikivanha kalastusmuoto lopullisesti

tuhotaan.

Nyt koronakriisin aikana edellä olevat asiat ovat tulleet selkeästi mieleeni. Enkä varmastikaan ole

ainoa. Eivät Saimaan kalastajat ole norppia kyenneet 10 000 vuoden aikana hävittämään. Sen

näyttää tekevän nyt luonto.

Yksi Suomen tärkeimmistä luonnonvaroista, järvet, niin ekologisessa kuin myös

kansantaloudellisessa mielessä on kriisissä, kun vähätellään niiden tarjoamia mahdollisuuksia.

Esimerkkinä tästä on Suomen tärkein kalastusjärvi, Puruvesi, jolla on vuosituhantinen

kalastusperintö. Se sinnittelee 25 kalastajan voimin muikun nuottakalastuksella, kun vielä 1960-

luvulla järvellä toimi lähes 200 nuottamiestä.

Vastoin esitettyjä väitteitä norppa haastaa myös

muikun pyytäjät. Jotkut kalastajat ovat joutuneet lopettamaan muikkurysien pidon, kun norppa on

oppinut pitämään niitä ruokavarastoinaan. Norppa on voinut oppia myös kalastuksen päivystämisen.

Se odottelee rannalla nuottaveneiden lähtöä ja liittyy seuraan. Nuottasiipien välissä odottavat hyvät

apajat. On otettu videoita, kun valtaisat hopeiset muikkuparvet pyrähtävät nuottasiipien välistä

ilmaan paetessaan ylimääräistä kalastajaa.

Verkkokalastus Puruvedellä on vähentynyt minimiin. Ammattilaisia eikä kotitarvekalastajiakaan ole

tungokseen asti. Valtaosa kalapopulaatiosta, kuten ahven (jota usein pidetään parhaimpana

kalana), hauki, taimen, made, säyne, lahna ja muut särkikalat, joita syyttä on hyljeksitty

”roskakaloina”, ovat jääneet järveen jo parin vuosikymmenen ajan.

Valtava ruokapotentiaali on

jäänyt saamatta ja paljolti sen syystä järven rehevöityminen jatkuu, kun kalatalouspolitiikka,

nykyiset kulutukseen painottuvat arvot ja globaali tuontikala jyräävät koti- ja omavaraistuotannon.

Ikivanha verkkokalastustapa on ainoa tehokas konsti palauttaa vääristynyt suunta oikeaan asentoon.

Eivät pelkkä kotirannassa onkiminen tai katiskan liottaminen, vaikkakin positiivisessa mielessä

omakohtaista kalastusinnostusta ylläpitävinä, tarjoa pelastusmahdollisuutta nykytilanteeseen.

Toivon, että tämä viesti saavuttaa Maa- ja metsätalousministeriön ja Luken päättäjät sekä

kansanedustajat.

Jukka Pennanen

kulttuuriantropologian professori emeritus

pohjoisten kulttuurien ja suomalaisen kalastuskulttuurin tutkija