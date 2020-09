Hartauskirjoitus: Rakkaus kaiken voittaa

0

Kirkkoa ja kristinuskoa on eri aikoina syytetty monista asioista. On syytetty sodista, väärästä vallankäytöstä, ihmisten alistamisesta ja monesta muusta asiasta. Osa näistä syytöksistä nousee valitettavasti kirkon ja meidän kristittyjen todellisista tekemisistä tai tekemättä jättämisistä.

Tätä asiaa voimme tänään lähestyä myös toisesta näkökulmasta: Mitä hyvää tai jopa erinomaista kristillinen kirkko ja usko on tuonut yhteiseen maailmaamme ja elämäämme? Jos tuohon kysymykseen pitää vastata yhdellä sanalla niin se sana on rakkaus. Rakkaus.

Maailmalla on ollut monia opettajia ja aatteita, jotka ovat opettaneet ja opettavat hyvyyttä ja rakkautta. Kuitenkin kristillisen uskon opetus ja ajattelu rakkaudesta on ainakin minusta kaikkein vahvinta ja laajinta.

Kristillinen opetus ja ajattelu rakkaudesta ei ole vain inhimilliseen elämään ja meidän ihmisten tunteisiin ja toimintaan liittyvä asia. Rakkaus on ehkä sanana kulunut ja kärsinyt jopa inflaation, mutta asiana rakkaus on maailman vahvin ja vaikuttavin asia.

Ilman rakkautta emme eläisi. Ilman rakkautta eläminen ei olisi elämisen arvoista, vaikka eläisimmekin!

Rakkaus on uskomme sisällössä Jumalan keskeisin määre. Jumala on rakkaus. Jumalan rakkaus tulee esille erityisesti siinä, että hän loi tämän hienon maailman ja siinä, että hän itse tuli maailmaan, kun me ihmiset lankesimme ja lankeamme.

Jumalan rakkaus Kristuksessa on kovin teologinen ilmaus, mutta samalla se on uskomme keskus ja ydin. Siitä nousee ja lähtee kaikki inhimillinen rakkaus. Jumala itse synnyttää meissä rakkauden. Kristus asuu meissä uskon kautta ja rakastaa kauttamme.

Meidän on helppo osoittaa hyvyyttä ja rakkautta niille, jotka osoittavat sitä meille ja jotka ovat ystäviämme. Se ei kuitenkaan riitä vaan meidän tulee olla valmiita rakastamaan kaikkia. Meidän tulee olla täydellisiä!

Olen pitkän pappisurani aikana silloin tällöin ja varsinkin työuran muutosvaiheissa muistanut lausua ääneen kokemuksen, jonka olen kokenut ja havainnut: Miten paljon onkaan hyviä hyvän tahdon ihmisiä.

Miten paljon onkaan rakkautta ja hyvyyttä isissä ja äideissä, isovanhemmissa, puolisoissa, lapsissa ja nuorissa, ystävissä, hoivatyön tekijöissä, kaikissa tehtävissä ja ammateissa, lähimmäisissä! Se kaikki on Jumalan rakkauden toteutumista maailmassa. Se kaikki on sitä rakkauden ja hyvyyden voimaa, jonka varassa koko maailmamme on.

Olemme epätäydellisiä rakkaudessa ja lähimmäisyydessä. Mutta juuri siksi meillä on Kristus, Jumalan armo, evankeliumi, sakramentit, kirkko ja Jumalan Pyhä Henki, että voisimme pyrkiä olemaan täydellisiä niin kuin meidän taivaallinen Isämme on täydellinen.

Me kaikki kristityt, kovin erilaiset ja vajavaiset, olemme rakkauden liike maailmassa. Teitä ja meitä tarvitaan. Kristillinen kirkko on Kristuksen maailmaan murrettu ruumis ja me sen osina.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus.

Toivo Loikkanen

Rovasti, Kerimäen aluekappalainen