Valon Hevonen tempaisee lasten harrastusten hyväksi lauantaina Kerimäellä

Kerimäellä vietetään tulevana lauantaina 12.9. Valon Hevonen -tapahtumaa, jolla kerätään hyväntekeväisyyspottia Savonlinnan Hattu ry:lle.

Saimaan Hevosurheilijoiden järjestämää tapahtumaa ovat puuhaamassa Hattu ry:n lisäksi Activity Maker ja Kahvila-Ravintola Kaivopirtti.

Kerimäen kirkon puistossa on Activity Makerin toimintapisteitä klo 10-14. Kirsin Talli järjestää talutusratsastusta klo 10-12. Lapsille ja lapsenmielisille on tarjolla kirkkoseikkailua isossa kirkossa klo 10.30 ja 11.30.

Hyväntekeväisyyshuutokauppa Hattu ry:n hyväksi alkaa klo 12 Kaivopirtin terassilla. Hattu ry:n harrastusvälineiden keräyspisteeseen saa koko tapahtuman ajan lahjoittaa kotoa löytyviä käytettyjä lasten harrastusvälineitä. Tapahtuma on muuten maksuton, mutta aktiviteetit ovat maksullisia. Maksut kerryttävät osaltaan hyväntekeväisyyspottia.