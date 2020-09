Savonlinna ei aio korottaa tulo- ja kiinteistöveroja

0

Savonlinnan kaupunginhallitus ei ole esittämässä korotuksia tulo- ja kiinteistöveroprosentteihin ensi vuodelle.

Tuloveroprosentiksi esitetään nykyistä 22,75 prosenttia. Kuluvalle vuodelle tuloveroa nostettiin 0,5 prosenttiyksiköllä, jonka arvoitiin tuottavan 2,5 miljoonan euron lisätulot sote-menojen katteeksi.

Ansiotulopohjan kehitys on viime vuosina ollut Savonlinnassa heikkoa. Kunnallisveron tuottoa ovat vähentäneen asukasluvun väheneminen ja väestön ikääntyminen.

Tuloveroprosentin korotus ei sisälly vuosien 2021-24 taloussuunnitelmaan, vaan talous pitäisi saada tasapainoon muilla sopeutustoimenpiteillä.

Myös kiinteistöveroprosentit kaupunginhallitus esittää pidettäväksi ensi vuonna nykyisellään.

Yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,43, vakituisten asuntojen 0,59 ja muiden asuinrakennusten 1,55 prosenttia.

Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistövero on 1,43 prosenttia ja rakentamattoman rakennuspaikan 2,00 prosenttia. Kaupunginvaltuusto päättää veroprosenteista ensi maanantaina.