Pääkirjoitus. Lausumme, mutta emme päätä

Savonlinnan ja Enonkosken valtuustoissa päätetään maanantaina lausunnoista tulevaa sote-ratkaisua ajatellen. Kuntien hallitukset myötäilevät Sosterin kannanottoja. Erikoissairaanhoidosta ja keskussairaalan palveluista halutaan pitää kiinni ja siitä syystä suunnaksi on valittu Pohjois-Savo. Tästä kannasta valtuustot tuskin lipeävät.

Enonkosken kunnanhallitus kantaa huolta myös sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluista, jotka halutaan säilyttää lähellä.

Toimivat peruspalvelut tarvitaan tulevinakin aikoina, niin pitkään kuin täällä vielä elämää on. Lääkäriin pitäisi päästä kohtuullisen matkan ja odotusajan jälkeen. Tämä on kulmakivi myös siihen, miten paljon erikoissairaanhoidon palveluja lopulta tarvitaan.

Savonlinnan keskussairaalan säilymisessä on tietenkin kysymys myös aluetaloudesta ja sen vuoksi tästä on pidettävä kynsin hampain kiinni. Pelissä on satojen ammattilaisten työpaikat ja todennäköisesti myös sairaanhoitajakoulutuksen tulevaisuus.

Seudulla tiedetään mitä halutaan ja tarvitaan, mutta takuita tavoitteiden saavutettavuudesta ei ole. Täysin hämärän peitossa on sekin, miten ratkaisu sote-maakuntaan kuulumisesta vaikuttaa hallintomaakunnan puolella tapahtuviin toimintoihin ja rahoituksiin. Syystäkin Savonlinnan kaupunginjohtaja kantaa huolta myös ammattikorkeakoulutuksen ja ammattikoulutuksen tulevaisuudesta.

Kysymyksiä on paljon, mutta vastauksia ei tiedä kukaan.

On kuitenkin muistettava, että tässä vaiheessa ei päätetä mitään, vaan lausutaan vain mielipide esitellystä suunnitelmasta. Päätökset tapahtuvat lopulta hallituksen mietinnöissä ja eduskunnan istunnossa. Helppoja ratkaisuja ei tule olemaan.