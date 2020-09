Panu Peitsaro jakoi Punkaharjulla tietoa sote-uudistuksesta

0

Parikymmentä osallistujaa kokoontui sunnuntaina Punkaharju-talolle kuulemaan ajankohtaista asiaa sote-uudistuksesta ja sen vaikutuksista Savonlinnan seudulle.

Sosterin johtajaylilääkäri ja sairaanhoitopiirin johtaja Panu Peitsaro kertoi kuulijoille uudistuksen aikatauluista ja sisällöstä.

Sote-uudistuksessa muodostuu kokonaan uusi hallintorakenne, sote-maakunta, joka saa rahoituksensa valtiolta, eikä kunnilla ole tässä rakenteessa minkäänlaista roolia.

Päätös tulevista sote-maakunnista tehdään ensi vuonna ennen eduskunnan kesätauolle jäämistä. Tässä vaiheessa lakiluonnos on lausuntokierroksella.

– Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosteri on jo lausunut halunsa liittyä Pohjois-Savon sote-maakuntaan, Peitsaro sanoi.

Hallinto-maakunta on eri asia, eikä puhuja ottanut kantaa, miten tämän asian kanssa tulisi toimia tai miten sote-maakuntaratkaisu siihen vaikuttaisi.

Sairaanhoitopiirin johtaja loi realismia julkisuudessa käytyihin keskusteluihin. Hän piti outona ajatusta, että kukaan voisi luvata Savonlinnalle tai itäsavolaisille keskussairaalan ja sen palvelujen säilymistä.

Peitsaro painotti, että tulevat sote-maakunnat päättävät itse asioistaan ja palvelujen järjestämisestä.

– Niiden käsiä ei voi sitoa, hän kuittaa puheet tuleviin aikoihin liittyvistä lupauksista.

Pohjois-Savoon suuntautuen palvelujen säilyminen on kuitenkin edes teoriassa mahdollista, mutta näin ei ole, mikäli Savonlinna lyöttäytyy yhteen Etelä-Savon kanssa.

Savonlinnan keskussairaalan palvelujen kirjaaminen lakiin on myös asia, jota Peitsaro pitää epäuskottavana vaihtoehtona.

– En usko, että terveydenhuoltolakiin tehtäisiin kirjausta Savonlinnan keskussairaalan ympärivuorokautisesta päivystyksestä, hän sanoi.

Keskussairaalan palveluilla on kuitenkin niin suuri merkitys alueella, että niiden säilymiseksi olisi tehtävä kaikki mahdollinen.