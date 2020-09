Luontokohteiden käyntimäärät kovassa kasvussa – Kolovedellä jopa 25 prosentin nousu

0

Käyntimäärät kansallispuistoissa ja luontokohteissa ovat olleet tänä vuonna maanlaajuisesti kovassa kasvussa ja tuo kehitys heijastuu myös Savonlinnan seutukunnalle.

Metsähallituksen puistonjohtaja Matti Hovi kertoo, että tammi-heinäkuu -välillä Kolovedellä kasvua on ollut peräti 25 prosenttia. Kolovedellä oli tuona aikana reilut 12 600 käyntiä, yli 2 550 käyntiä enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Linnasaaren kansallispuiston osalta kävijämäärät ovat pysyneet käytännössä entisellään, vaikka tilastossa näkyykin miinusta.

Puistonjohtajan mukaan viime vuonna mittauslaitteissa oli teknistä häiriötä, mikä vaikutti tuloksiin.

– Kun kehitystä verrataan kahden vuoden takaisiin, niin käytännössä taso on pysynyt ennallaan, Hovi sanoo.

Punkaharjun harjualueen osalta Hovi sanoo, että keväällä määrät hieman tippuivat viime vuoteen verrattuna. Kesäkuussa käynnit olivat jo normaalitasolla ja heinäkuussa kasvu oli huomattavaa.

– Vuositasolla Punkaharjulla on ollut noin 150 000 kävijää. Heinäkuussa kasvu oli sen verran korkeaa, että nyt ollaan vähintäänkin kurottu viime vuoden tasolle.

Ulkomaalaisten kävijöiden määrä on koronan vuoksi vähentynyt, vaikkei sitä peruslaskureilla voidakaan todentaa.

Metsähallitus tekee eri kohteissa erillisiä kävijätutkimuksia, joilla selvitetään tarkemmin kävijäkuntaa. Esimerkiksi Punkaharjulla laajempi tutkimus tehtiin nelisen vuotta sitten. Linnasaaren alueelle sellainen on tekeillä lähitulevaisuudessa.

– Huomattavaa on se, että Koloveden kansallispuistossa ulkomaalaisten kävijöiden osuus on perinteisesti ollut korkea. Tänä vuonna sinne on siis selkeästi löytynyt paljon uusia kotimaisiakin kävijöitä, sillä kasvu on kokonaisuudessaan ollut aika kovaa.

Metsähallitus tiedotti maanantaina, että valtakunnallisesti kansallispuistojen käyntimäärät kasvoivat 20 prosentilla, kun käyntimääriä verrataan viime vuoden ajanjaksoon 1.1.-31.7.

Käyntejä oli kaikkiaan 2,4 miljoonaa, eli 400 000 enemmän mitä viime vuonna vastaavana aikana. Järvi-Suomen alueella kasvua oli peräti 48 prosenttia.

Kävijäryntäykset ovat paljastaneet myös kehitys- ja uudistamistarvetta. Hallituksen tulevaisuusinvestointirahoituksen avulla Metsähallitus pystyy kuromaan umpeen palvelurakenteiden korjausvelkaa.

Se näkyy Matti Hovin mukaan myös Itä-Suomen alueella. Kevään aikana aloitettiin jo suunnittelutoimet ja kesän mittaan on kunnostustöitä päästy jo tekemään.

– Retkisatamia, taukopaikkoja ja ihan käymälöitäkin on päästy jo saneeraamaan lisämäärärahan ansiosta. Kiireellisimmistä kohteista on lähdetty liikkeelle, mutta paljon tullaan käymään läpi ja työ jatkuu jopa parin vuoden ajan.

Toimenpiteitä on kohdennuttu muun muassa Punkaharjun tutkimuspuiston alueella olevalle suositulle Karjalan kallion laavulle.

– Koko tutkimuspuiston osalta on työn alla kehityssuunnitelman tekeminen, jota mahdollisesti jo ensi vuonna päästään toteuttamaan. Siinä painotetaan etenkin tiedonsaantia, eli tarkoituksena on parantaa viitoitusta ja opastusta entisestään.

Metsähallituksen luontojohtaja Timo Tanninen toteaa, että kansallispuistojen palveluille on nyt vahvaa kysyntää.

Korona-aika on tuonut meille uusia asiakkaita, joista iso osa on varmaan tullut jäädäkseen. Kun pandemian helpottuessa kansainväliset asiakkaat palaavat kansallispuistojen kävijöiksi uskomme tänä vuonna saavutettavan käyntimäärätason pysyvän ellei kasvavan tulevina vuosina, Tanninen sanoo.

Tanninen tähdentää, että retkeilyrakenteiden ylläpito ei kuitenkaan suju vain kertaluonteisina investointeina, vaan siihen tarvitaan pitkäjänteisyyttä.

– On välttämätöntä, että perusrahoituksen tasokorotus on pysyvä, jotta voimme vastata suomalaisten ja matkailusektorin kysyntään sekä turvata kohteiden luontoarvot.