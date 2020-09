Luston lampi sai uuden ilmeen – lampi tyhjennettiin ja ruopattiin, pato ja silta uusittiin.

0

Suomen Metsämuseo Luston lampi on saanut uuden, nykyaikaisen, maisemoidun ilmeen. Lampi on ruopattu, kuivattu, puhdistettu vesikasveista ja mudasta sekä pohjalle tuleva viira vaihdettu. Myös vuonna 1994 rakennettu pato ja silta on uusittu järeästä lehtikuusilankusta. Saimaaseen laskevan ojan alkupää ruopattiin.

Punkaharjun reserviläisten talkootyöt kestivät reilun viikon.

– Lusto antoi käyttöön työkalut, koneet ja materiaalin. Reserviläiset tekivät työn, kiteyttää yhdyshenkilö, kiinteistömestari Petteri Pulkkinen ja kehuu samalla reserviläisten ammatillista otetta töissä.

– Heidän osaltaan erottuivat selkeästi kaksi työvaihetta: sillan tekeminen ja padon tekeminen.

Kaivuutyöt hoiteli Konetyö P. Seppänen, puutavaran toimitti Sahaus Huttunen ja täyttösorat kerimäkeläinen Ram-Mark Oy. Puutavara tuli Sahaus Huttuselta talkookuljetuksena Urakointi Kosonen Oy:n toimesta.

Luston puolelta talkoisiin osallistuivat huoltomies Pulkkinen ja kesätyöntekijä Jere Hirvonen, jotka huolehtivat muun muassa lammen pumppauksesta tyhjäksi ja takaisin sekä parinsadan neliön suuruisen viiran levittämisestä lammen pohjalle.

– Reserviläisten puolelta kantavina voimina olivat reserviläisten vanhin, Paavo Ojala ja Jarkko Karjalainen. Se uusittiin nyt arkkitehdin, Raineri Mahlamäen erinomaisten, alkuperäisten piirustusten mukaan, mitään uudelleen soveltamatta.

Korkeutta padolla on parisen metriä, leveyttä reilut kuusi metriä parisataa millistä, jykevää siperianlehtikuusilankkua.

– Lammen syvyys on puolitoista metriä ja sen korkeutta voidaan säätää niin, että se liikkuu patoluukun avulla viidentoista sentin rajoissa.

Kestäväksi todetun siperianlehtikuusilankun hankkiminen osoittautui yllättävän haasteelliseksi. Ei niinkään saanti, vaan liian pitkä toimitusaika tai toimitusmäärä, jota tarjottiin vähimmäistoimitusmääränä junalastillinen. Apu löytyi kuitenkin yllättäen läheltä, Sahaus Huttuselta, Savonlinnan Kumpurannasta, jossa tarvittava määrä lankkua luvattiin toimittaa valmiiksi sahattuina.

– Työt piti aloittaa alun perin jo aikaisin keväällä, mutta korona sotki kuviot. Saimme kuitenkin rahoituksen järjestettyä niin, jotta pystyimme aloittamaan työt vielä tänä vuonna. Vaarana oli, että koko projekti olisi siirtynyt hamaan tulevaisuuteen.

Kasvien lisäksi lammesta löytyi ruoppauksen yhteydessä yllättäen kaksi kilon kokoista haukea ja parikymmentä pienempää.

– Olisimme laskeneet ne takaisin Saimaaseen, mutta kaikkia emme saaneet kiinni ja loput löytyivät kuolleina laskuojasta, harmittelee Pulkkinen.