Yksi uusi koronavirustartunta Siun soten toiminta-alueelle

Siun soten toiminta-alueen asukkaalla on varmistunut koronavirustartunta torstaina 3. syyskuuta.

Tartunta liittyy ulkomaanmatkailuun, ja kaikki altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin. Pohjoiskarjalaisia altistuneita on kolme. Tartunta päivittyy lähipäivinä THL:n koronakartalle. Siun soten toiminta-alueen asukkailla on nyt varmistuneen tartunnan jälkeen todettu kaikkiaan 30 koronavirustapausta.

Siun sote on valmistautunut terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) antaman maskisuosituksen voimaantuloon myös omalla toiminta-alueellaan. Siun sote tiedottaa asiasta ja vähävaraisille tarkoitettujen maskien jakelusta asian tullessa ajankohtaiseksi.

Nyt esille tulleen tartunnan alkuperä ja altistuneet on saatu hyvin selvitettyä, joten Siun sote ei toistaiseksi näe tarvetta täydentää valtakunnallisia suosituksia maskien käytöstä toiminta-alueellaan.

Siun sote muistuttaa, että tärkeintä on edelleen noudattaa turvavälejä, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan. Kasvomaskia voi jokainen oman harkintansa mukaan käyttää ilman suositustakin.

Toimintaohjeet: