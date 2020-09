Syväväylä on entistä fiksumpi – laivaliikenne sujuu entistä turvallisemmin

0

Aurinkolasit olivat tarpeen elokuun 10. päivänä, kun Meritaito Oy:n miehet ankkuroivat viimeisiä älyviittoja Haponlahdessa Saimaalla. Kesällä syväväylälle asennettiin yhteensä 34 älyviittaa noin 30 kilometrin matkalle.

Emma Extension -hankkeen projektipäällikkö Jukka Hasu seurasi tyytyväisenä viittojen asennusta.

– Emma-hanke oli hyvä siinä mielessä, että saimme julkisuutta sisävesiliikenteelle. Tämän Emma Extension -jatkohankkeen myötä pääsimme konkreettisesti kehittämään väylää.

Meritaidon Joensuun viittatehtaalla valmistetut viitat näyttävät ihan tavallisilta, mutta niiden sisällä on tekniikkaa, mikä tekee laivaliikenteestä turvallisempaa ja helpottaa väylän ylläpitoa.

– Väylän kunnossapitäjä saa tiedon viittojen sijainnista, mikä vähentää onnettomuusriskiä, jos jää tai tukkiniput siirtävät viittoja. Lisäksi viitat ”juttelevat keskenään”, jolloin alusten luotseilla ja kapteeneilla on helpompi havainnoida väylää. Niiden valot säätyvät valaistusolosuhteiden mukaan, jolloin niistä on vähän haittaa muulle liikenteelle. Eihän sitä tiedä, vaikka viitat toimisivat tulevaisuudessa myös 5G-tukiasemina, Hasu kertoo.

Hasun mukaan nyt oli sopiva hetki pakata viittoihin älyominaisuuksia, koska Väylävirasto uusii niitä muutenkin kapealla syväväyläosuudella Haponlahdesta Vuokalaan. Viittojen älytekniikan ja lisenssin hintalappu on 55 000 euroa, joka maksetaan Emma Extension -hankkeen kautta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton vastaa hankkeesta yhteistyössä Meritaidon ja Väyläviraston kanssa.

Jukka Hasu toteaa, että maakuntien rajat eivät ratkaise, kun väyliä kehitetään. Huomion täytyy olla pullonkauloissa.

– Viitat ovat Etelä-Savon puolella, mutta ne palvelevat Kiteen Puhokseen, Joensuuhun ja Pieliselle suuntautuvaa liikennettä.

Rahdin kuljettaminen vesiteitse on vähentynyt, mutta esimerkiksi ilmastotoimenpiteet voivat muuttaa suuntaa.

– Laiva on hyvä ja tehokas suurten bulkkierien kuljettamiseen. Tähän liikenne- ja kuljetusmuotoon on sijoitettu todella suuri määrä rahaa vuosikymmenten aikana, joten olisi aika hassua, jos sitä ei kehitettäisi, Hasu sanoo.

Meritaidolla on käynnissä myös oma projekti, jossa selvitetään älyviittojen käyttömahdollisuuksia. Myyntipäällikkö, asiantuntija Kari Pohjola kertoo, että väylien ”älyllistämisessä” on päästy vasta alkuun, mutta merialueilla tehdyistä toimenpiteistä on jo saatu myönteistä palautetta.

– Esimerkiksi viittojen valaistustehon muuttaminen tuo aivan uuden elementin väylien kehittämiseen. Luotsi voi säätää viittojen valotehoa ja rytmitystä niin, että ne tukevat alusten navigointia pimeällä, sumussa ja myrskyssä. Kun laiva tulee, niin valaistusta voidaan tehostaa.

Emma Extenson -hankkeen pääpartnerina toimii Port of Hamburg Marketing (HHM). Mukana on myös kuusi yhteistyökumppania Suomesta, Liettuasta, Puolasta ja Ruotsista.

– Näin pääsemme myös esittelemään Suomen erikoisosaamista Keski-Euroopassa, Jukka Hasu sanoo.