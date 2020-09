Perunannostoväkeä Hankamäen viljavaraston edessä. Kuvassa on sekä talon väkeä että palkollisia. Päiväkirjojen kirjoittaja Aatto Asikainen on toinen vasemmalla. Ensimmäinen vasemmalta on hänen isänsä Otto Asikainen. Kuva on otettu viimeistään 1923.