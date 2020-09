Tuore SM-mitalisti Tanja Kokkonen haluaa vain juosta aitoja

0

Punkaharjulaislähtöistä Tanja Kokkosta pidetään yhtenä Suomen lupaavimmista nuorista aitureista.

Vasta 17-vuotias Tanja Kokkonen sai SM-kultaa sadan metrin aidoista 19-vuotiaiden naisten sarjassa Kemissä. Tämän vuoden lokakuussa aituri täyttää 18 vuotta.

19-vuotiaiden sarjassa on jo korkeammat naisten aidat, mutta se ei ollut ongelma nyt jo 175-senttiselle aiturille. Hän on harrastanut monipuolisesti yleisurheilua 10-vuotiaasta saakka, mutta 14 – 15- vuotiaana hän valitsi aidat.

– Mä haluan juosta vain aitoja, en muuta. Pidän aidoista, koska se on sähäkkää ja nopeata.

Tanja Kokkonen on välttynyt suuremmilta loukkaantumisilta, vaikka aitajuoksussa sattuu ja tapahtuu.

– Joku epäili aikaisemmin, että olisin liian pitkä aituriksi, mutta maailman kärkiaitureita oleva Shakira Nelvis Yhdysvalloista on 177-senttinen, hän on juossut kovaa. Tämä on tekninen laji.

Kokkosta on valmentanut alusta saakka hänen äitinsä Nataliya Kokkonen, joka on tunnettu 7-ottelijana. Nykyään Tanja Kokkosen uunituore valmentaja on myös valkovenäläinen Alina Talay.

– Me olemme Alinan kanssa samantyyppiset aiturit ja samanlaiset ihmiset. Meidän yhteistyömme sujuu hyvin. Olemme yhteydessä Facetimessä ja Skypessä ja vaikka missä verkkopalvelussa. Joka viikko Alina lähettää minulle seuraavan viikon harjoitusohjelman ja äiti katsoo, että teen sen. Äiti on mukana jokaisessa harjoituksessa, jonka teen.

Koronatilanteen vuoksi Kokkosella ei ole ollut ulkomaan leirejä, eikä niitä ole tulossa.

– Kausi on tässä. Talvella sisähallissa juostaan 60 metrin aitoja.

Ensi vuonna abiturientilla on edessä ylioppilaskirjoitukset Savonlinnan Lyseon lukiossa. Kirjoitukset ovat yhtäaikaa SM-viestien kanssa, mutta tällä kertaa kirjoitukset vievät voiton.

Kokkonen opiskelee Savonlinnan Lyseon lukion Urheiluakatemiassa. Hänet valittiin Vuoden Akatemiaurheilijaksi Etelä-Savon Urheilugaalassa tämän vuoden tammikuussa. Juuri silloin Kokkonen oli Ranskassa kilpailemassa sisähallikisoissa.

– Tanja Kokkonen on yksi lahjakkaimmista nuorista aitureista Suomessa. Urheilun ohella on Tanja vienyt opiskeluja eteenpäin hyvin ja sitoutuneesti, palkintoraati toi esille urheilugaalassa.

Aina ei kouluaikaan ole kahdet treenit päivässä. Tiistaisin ja torstaisin on aamutreenit ennen koulupäivää ja iltatreenit koulupäivän jälkeen. Kisakaudella on taas vähemmän treeniä ja enemmän herkistelyä.

Kokkonen edustaa Lappeenrannan Urheilumiehiä. Vuonna 2019 Kokkonen oli mukana 4 x 100 metrin aitaviestissä ja hänen viestijoukkueensa, Lappeenrannan Urheilumiesten viestijoukkue, voitti SM-kultaa uudella SM-ennätyksellä.

– Meillä oli hyvä joukkue.

Vaikka Kokkosen aitajuoksijatavoitteilla on rajana taivas, nuori nainen katsoo urheilu-uraa pitemmälle. Tavoitteena on kansainvälinen ammatti ja ura, asianajajan tai diplomaatin ura kiinnostaa, mutta aitoja juostaan niin pitkään kuin siivet kantaa.