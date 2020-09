Pääkirjoitus: Sotessa on useita ulottuvuuksia

0

Kunnissa ja sairaanhoitopiireissä sorvataan parhaillaan lausuntoja sote-lakipaketista, jotka on toimitettava hallitukselle 25. syyskuuta mennessä.

Samalla kun tarkastellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen parasta mahdollista saatavuutta tulevaisuudessa, ollaan Savonlinnan seudulla valitsemassa myös tulevaa maakuntaa. Hallituksen näkemys on, että sote-palvelut tuotetaan maakunnan sisällä, eikä sote-alue voi poiketa maakunnan rajojen ulkopuolelle, vaikka aluksi saattoi olla toiveita tähän suuntaan.

Savonlinnan seudulla yhteisenä tavoitteena on pidetty keskussairaalan palvelujen säilymistä, mutta näkemykset poikkeavat siitä, miten tähän päästään. Sosterin sisällä on pysytty tiukasti Pohjois-Savon suunnan kannalla, mutta Savonlinnan kaupunginhallituksessa olisi haluttu tarkastella myös Etelä-Savon mahdollisuuksia. Äänestyksen jälkeen päädyttiin kuitenkin lopettamaan neuvottelut mikkeliläisten kanssa.

Erikoissairaanhoito sekä keskussairaalan palvelujen ja työpaikkojen säilyminen on pysynyt keskustelun keskiössä koko ajan, mutta lähes pimentoon on jäänyt perusterveydenhoito ja sosiaalipalvelut. Pitäisikö näidenkin palvelujen järjestelyjä tarkastella, koska niitä ihmiset kuitenkin eniten käyttävät ja tarvitsevat? Tiedetään, että hyvällä mallilla oleva perusterveydenhoito ehkäisee tehokkaasti erikoissairaanhoidon tarvetta. Osaavan ja työhönsä motivoituneen terveyskeskuslääkärin työ karsii lähetteitä kalliimpiin hoitoihin.

Toisaalta väestön edelleen ikääntyessä, ei sosiaalipalvelujen tarvekaan ole vähenemään päin.

Onko Savonlinnan seudulla mietitty riittävästi sitä, miten nämä jokapäiväiseen elämään liittyvät palvelut tulevat uusissa rakenteissa järjestymään?