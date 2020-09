Sosterin hammashoidossa alkaa kiireettömän hoitojonon purku – jonoja puretaan ostopalvelun avulla

0

Koronavirus on kasvattanut kiireettömän hammashoidon jonoja. Tämän vuoksi Sosterin hammashoidossa alkaa lauantaina 5. syyskuuta kiireettömän hoitojonon purku.

Kiireettömällä hoito tarkoittaa mm. määräaikaistarkastuksia, kiireettömiä suuhygienistikäyntejä ja suunterveydentarkastuksia.

Jonoja aletaan purkaa käyttäen apuna ostopalvelua. Kaksi hammaslääkäri-hammashoitaja työparia työskentelee lauantaisin, sunnuntaisin sekä arkipyhinä klo 8-18 Savonlinnan pääterveysaseman hammashoitolassa kiireettömien jonojen selättämiseksi. Samat työparit hoitavat myös viikonlopun hammaslääkäripäivystyksen.

– Kesän aikana koronatilanteen hieman helpotuttua alueellisesti täällä Itä-Savossa, on peruttuja potilaita kutsuttu takaisin hoitoon, mutta edelleenkin hoidon tarve on kasautunut ja monet potilaat odottavat tarkastukseen ja hoitoon pääsyä, ylihammaslääkäri Marja-Leena Gröhn Sosterista kertoo.

Jonojen purkuun avattuja viikonloppuaikoja annetaan asiakkaille myös hammaslääkärin tarkastuksen perusteella. Nämä ajat ovat yleensä tunnin aikoja, jotta suuritöiset hoidot saadaan valmiiksi vähemmillä käynneillä.

– Potilaan kannalta onkin keskeistä tietää, että kiireetönkin aika saatetaan jatkossa antaa myös esimerkiksi sunnuntaille tai arkipyhälle, aivan kuten särkypotilaiden kanssa toimitaan.

Myös uusia tarkastusaikoja annetaan jälleen syyskuun 5. päivästä eteenpäin.

Lohkeamapotilaille omat hoitopäivät.

Tähän asti päivystyksessä on hammassärkyjen lisäksi hoidettu paikkojen- ja hampaiden lohkeamia. Jatkossa lohkeamapotilaat keskitetään omille päivilleen. Potilaalle annetaan ohjeellinen aika tälle päivälle ja hänet hoidetaan joustavasti samaan tapaan kuten särkypäivystyksessäkin.

– Toki tämä tarkoittaa sitä, että potilas voi joutua hieman odottelemaan. Homman etuna on se, että hammaslääkärin ja hoitajan työpanos pystytään käyttämään tehokkaammin. Aina kun he saavat edellisen potilaan valmiiksi, pystyvät he välittömästi ottamaan uuden potilaan. Näin ehdimme samassa ajassa hoitaa enemmän potilaita, Marja-Leena Gröhn sanoo.

Hammashoidosta muistutetaan, että hammashoitoon voi tulla vain terveenä.

– Jos sinulla on flunssaoireita tai olet karanteenissa, ota yhteyttä ajanvaraukseen, ja siellä sovitaan milloin ja missä säryn hoito on mahdollista tehdä. Muista myös perua aikasi, jotta vältyt peruuttamattoman käynnin sakkomaksulta.

Hoidossa henkilökunta käyttää maskin ja hanskojen lisäksi visiiriä ja päähinettä. Asiakkaita kehotetaan käyttämään käsidesiä sekä saapuessaan että lähtiessään hoitolasta. Myös turvavälit odotustiloissa on hyvä muistaa mahdollisuuksien mukaan.

– Potilasvaihto vie enemmän aikaa, sillä potilaiden välillä huolehditaan entistä tarkemmin hoitohuoneen ja hoitovälineiden aseptiikasta. Hammashoidosta ei tarvitse pelätä saavansa koronaa, Marja-Leena Grön summaa.