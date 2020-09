Punkaharjun Kilpi kehitti ekologisen visiirin

0

Punkaharjulla valmistetun visiirin tarina alkoi tämän vuoden huhtikuussa siitä, kun Punkaharjun Kilven työntekijä Pekka Komi katsoi televisiosta, miten lääketehdas Bayer esitteli visiiriään. 20 vuotta yrittäjänä ollut Jani Lahtinen oli samaa mieltä siitä, että Bayerin visiiri näytti aika keskeneräiseltä tuotteelta.

– Visiirin muovi oli harmaata PVC-muovia, joka halkeaa ja menee helposti rikki. Se kiinnitettiin ihme kuminauhoilla niskan taakse. Näytti helposti rikki meneviltä ne kumilenksut. Eikä niitä voinut vaihtaa, kun ne meni rikki.

Siitä se tuotekehittely lähti. Levyseppähitsaajan koulutuksen saanut Lahtinen kehitti visiirin ja kaikki tuotantovaiheet visiirin teossa.

Mistä uudet ideat tulevat?

– En tiedä. Taitaa minussa olla keksijän, Pelle Pelottoman virkaa.

Punkaharjulla valmistetun visiirin kasvosuoja on erittäin kirkasta ja kestävää polykarbonaatti-muovia. Visiirissä on pehmustettu pääpanta, jota voi säätää samalla tekniikalla kuin pyöräilykypärää.

Jani Lahtinen on hyvin kiinnostunut kierrätyksestä ja tuotteen ekologiasta.

Televisiossa esitelty halpatuote oli ekologisesti aivan kertakäyttötuote: PVC-muovia ja kumia. Sitä ei voinut polttaa energiajätteenäkään. Puhumattakaan näistä kertakäyttömaskeista syntyneestä jäteongelmasta.

–Meillä tehtaalla melkein kaikki kiertää, hyvin vähän menee kaatopaikalle. Meidän visiirin voi polttaa energiajätteen joukossa. Jos se menee rikki, meiltä saa vaihdettavia varaosia: hikipanta, kasvosuoja sekä kiinnitysruuvit ja aluslevyt.

Yrittäjä Kaisa Lahtinen sanoi, että joitakin kymmeniä yksityisasiakkaita on käynyt suoraan Punkaharjun tehtaalta ostamassa visiirin.

– Se pysyy hyvin päässä. Sen voi pestä ja desinfioida, mutta liottimia se ei kestä, eikä karkeita naarmuttavia pesuharjoja. Eikä millään käsidesillä kannata sitten desinfioida, koska se kuivuu jäljiksi visiiriin.

Visiiri on ainoa suoja, joka suojaa molempia, sitä joka käyttää ja vastapäätä olevaa. Esimerkiksi kangassuoja ei suojaa muita. Kertakäyttösuoja taas pitää vaihtaa tunnin välein.

Kangassuojien ja kertakäyttösuojien kanssa pitää olla varovainen, kun niitä riisuu. Visiiri maksaa kertakäyttösuojiin verrattuna itsensä takaisin.

Muutkin kuin hoitohenkilökunta käyttää visiirejä Punkaharjulla, esimerkiksi jotkut kampaajat.

– Esimerkiksi Sari-pappi käyttää visiiriä. Kun visiirin alareuna jäi kiinni vaatteisiin, sanoin hänelle, että kasvosuojaa voi saksilla leikata itselleen sopivaksi, sanoi Kaisa Lahtinen.

Punkaharjun aluekappalainen Sari Vauhkonen käyttää visiiriä, koska hän kuuluu riskiryhmään. Vauhkonen käyttää visiiriä, kun turvavälistä toisiin ei voi muuten huolehtia.

– Minulle on tärkeää työssäni, että muut ihmiset näkevät kasvoni. Visiiri suojaa minua ja myös toisia.

Visiirejä saa Punkaharjun Kilven tehtaasta, joistakin apteekeista, joistakin kaupoista ja kampaamoista.

Voi olla, että tämä on vasta alkua.

– Teemme tilausten mukaan tuotteita. Huhtikuussa oli sesonki ja nyt taas tilaukset alkavat taas kiihtyä.

Punkaharjun Kilpi on voittanut visiiritarjouskilpailun Xamkin eli Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun tarvitsemista visiireistä. Eräs hammaslääkäritarviketukku on tehnyt myös tiedusteluja.

Kommentti

Minna-Liisa Riestola

Olen ollut jo yhdellä juttukeikalla, jossa sain kertakäyttömaskin hoitohenkilökunnalta: Kerimäen lyhytaikaisyksikkö kävi Taidekartanossa aamuvarhaisella ennen aukioloaikaa.

Senioreilla ei ollut maskeja, mutta Johanna ja Reijo Oraksella oli luonnollisesti oman talon kangasmaskit. Taksinkuljettajilla, vapaaehtoisilla ja toimittajalla oli kertakäyttömaskit. Henkilökunnalla oli omat henkilökohtaiset visiirinsä.

Minulla on astma, mutta ensalkuun kertakäyttömaskin käyttö meni mukavasti. Pystyin kuvaamaan, vaikka rillit huurustui. Mutta sitten eräs seniori sanoi kohteliaasti, ettei hän kuullut kysymyksiäni, kun maski oli edessä. Seniori luki huulilta eikä hän tietenkään nähnyt suutani.

Otin, tyhmä, pois maskin ja laitoin äkkiä takaisin. Juuri niin ei saa tehdä ja minun olisi pitänyt vaihtaa maski sen jälkeen. Kertakäyttömaski pitää vaihtaa tunnin välein, vaikka turvaväleistä ja käsidesistä olisi juttukeikalla pidetty huolen.

Visiiri on ehdottomasti minulle paras. Sen voi desinfioida ja pestä. Visiiri suojaa kasvot kokonaan. Se suojaa niin minua kuin muitakin. Kasvosuojan voi nostaa ylös kuvattaessa. Kasvosuojaa voi myös säätää, kuinka lähellä sen kasvoja haluaa olevan.

Se on ekologinen. Melkein kaikki osat on vaihdettavissa. Pääpanta on mukava ja pehmustettu. Yhden koon visiiri sopii kaikille, koska sitä voi säätää kuin pyöräilykypärää.