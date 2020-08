Luonnon konserttisali yhdistää luontotiedon ja taiteen Punkaharjulla elokuussa 2021

0

Luonnon konserttisali juhlistaa Suomen luonnon päivää Punkaharjulla ensi vuonna 28.8.2021.

Luonnon konserttisali on poikkitaiteellinen ja -tieteellinen esitys, joka inspiroi pohtimaan luonnon monimuotoisuutta. Elokuussa 2021 ensi-iltansa saavassa tapahtumassa musiikki, tanssi, valot ja visuaalit kohtaavat luontotietouden.

-Luonnon konserttisali on latvialainen tapahtumakonsepti. Latviassa tapahtumaa on järjestetty eri sankarilajien elämästä kertoen jo 15 vuotta. Tapahtuma on supersuosittu ja paikkakuntien välillä on jopa kilpailua siitä, minne luonnon konserttisali saadaan kunakin vuonna. Kun näin tapahtuman Latviassa, se teki niin suuren vaikutuksen, että halusin ehdottomasti olla mukana toteuttamassa tätä myös Suomessa, projektipäällikkö Heli Rekiranta Metsähallituksesta kertoo.

Luonnon konserttisalin sankarilaji on Bombus hypnorum eli kartanokimalainen. Säveltäjät Ringa Manner ja Max Lilja ovat luoneet musiikillisen matkan, joka limittyy kimalaisen elämänkaareen: niin kesäiseen leikkisyyteen, syksyn kohtalokkuuteen, talven horrokseen kuin kevään uudelleen syntymisen voimaan. Ensi vuoden elokuussa muusikot nähdään lavalla yhdessä kimalaiskuningattaren roolissa tanssivan Kaisa Niemen kanssa. Niemi on myös luonut teoksen koreografian. Valosuunnittelusta vastaa Anton Verho, visuaaleista Jani Hietanen ja äänestä Ville Liukkonen. Käsikirjoituksen on puolestaan kirjoittanut Anttoni Palm yhteistyössä kimalaistutkijan ja suojelubiologin kanssa. Teos esitetään luonnonympäristössä hämärän laskeuduttua ja sinne voi saapua oman piknik-viltin ja eväskorin kanssa.

Kimalaisten määrä on vähentynyt Suomessa ja maailmalla. Kimalaisilla on iso merkitys ihmiselle esimerkiksi omenapuiden, herukkapensaiden ja mustikan pölyttäjinä.

– Pölyttäjistä ja pölyttäjäkadosta on olemassa paljon tutkimustietoa, mutta se on usein liian hitaasti saatavissa ja vaikeassa muodossa. Luettu tieto ei välttämättä motivoi käytännön toimiin, koska se voi tuntua etäiseltä. Taiteen ja tieteen yhdistäminen avaa uusia keinoja levittää tietoa erilaisille yleisöille”, korostaa kimalaistutkija ja työryhmän jäsen Olli Loukola.

Luonnon konserttisalin järjestää Metsähallitus, ja toteutuksessa on mukana suuri joukko kumppaneita. Upean audiovisuaalisen taideteoksen toteuttaa taiteellinen tuotantoyhtiö Artlab. Tapahtuman rahoittaa Koneen Säätiö. Luonnon konserttisali -tapahtuma järjestetään Kajaanissa 20.8.2021, Punkaharjulla 28.8.2021 ja Helsingissä