Savonrannan Ruusintorppa on hiljainen kesäkeidas kääntäjälle – Dramaturgin elokuu soljuu Shakespearen ja Kiven silosäkeiden tahdissa

On hyvin hiljaista, maaseudun rauhaa. Dosentti Riitta Pohjola-Skarpin mielestä sininen Ruusintorppa ja sen vieressä oleva punainen Ingantupa muodostavat esteettisesti kiehtovan paikan.

– Hain siksi tänne, että minulla on kaksi työtä työn alla. Työnteon kannalta olen etuoikeutettu, kun sain tämän residenssipaikan. Tämä on niin inspiroivaa ja rauhallista. Katso miten kaunis, vanhanaikainen kirjoituspöytä täällä on. Se kutsuu töihin, sanoi Helsingistä miehensä kanssa residenssiin tullut Pohjola-Skarp.

Elokuun residenssitaiteilija, filosofian tohtori Riitta Pohjola-Skarp on dramaturgi, kääntäjä ja teatterintutkija, joka työnuransa lopussa toimi myös teatterin ja draaman tutkimuksen professorina Tampereen Yliopistolla.

Pohjola-Skarp tutkii draaman teoriaa eli dramaturgiaa, suomalaista ja eurooppalaista nykydraamaa ja siinä varsinkin saksalaista näytelmäkirjallisuutta ja teatteria.

Hänen teatteritieteen väitöskirjansa oli nimeltään Georg Büchner ja Dantonin kuolema – Vallankumousdraama vai tragedia.

Pohjola-Skarpin dramaturgiura on ollut monipuolinen ja värikäs, eikä hän ehdi vieläkään eläkkeelle. Hän on muun muassa työkseen lukenut saksalaisia näytelmiä, kun työskenteli Näytelmäkulmassa etsien teattereille sopivia näytelmiä.

– Oli turhauttavaa, että teatterit valitsivat niin usein helppoja viihteellisiä näytelmiä. Monet hienot näytelmät ovat jääneet esittämättä.

Esimerkiksi Georg Büchnerin draamaa Dantonin kuolema on ammattiteattereissa esitetty vain kaksi kertaa Ralf Långbackan ohjaamana. Woycekia on esitetty useammin. Mikko Kuustonen esitti Hectorin säveltämän ja sanoittaman laulun Woycek Vain elämää- tv-sarjassa.

Eläkkeellä Pohjola-Skarp on muun muassa toimittanut Aleksis Kiven näytelmän Karkurit kriittisen edition sarjaan, jossa on ilmestynyt kaikki Kiven näytelmät ja kirjeet.

Tutkijan haastattelu Kiven tuotannon yhteyksistä Shakespeareen on vieläkin Yle Areenassa.

Shakespeare kirjoitti silosäkeitä, joita on vaikea kääntää. Aleksis Kivi ei kainostellut: hänen näytelmässään Karkurit on silosäkeitä. Silosäkeissä on jambinen mitta, josta esimerkkinä virsi Jo joutui armas aika.

Kivi luki Shakespearensa ruotsiksi, koska Shakesparea ei ollut vielä silloin suomennettu.

–Meidän täytyy muistaa, että Kiven aikaan suomalainen kirjallisuus sai suurimmat vaikutteensa Ruotsista ja Saksasta. Aleksis Kivi ei osannut englantia. Ei ollut helppoa Kivellä: luoda nyt lähes tyhjästä suomenkielinen näytelmäkirjallisuus.

Työn alla on Margarete Steffinin tekstien kääntäminen. Steffin oli näytelmäkirjailija Bertolt Brechtin sihteeri, työtoveri ja rakastajatar, joka vietti viimeisen elinvuotensa Suomessa. Margarete Steffin kuoli vain 33-vuotiaana Moskovassa, kun Brecht seurueineen jatkoi pakomatkaansa Suomesta Amerikkaan.

Pohjola-Skarp haluaisi näyttää Steffinin lahjakkuuden.

– Margarete Steffin oli paljon muutakin kuin Brechtin rakastajatar. On mielenkiintoista ajatella, kuinka paljon Margarete Steffin oli mukana työstämässä Brechtin näytelmiä Setsuanin hyvä ihminen, Äiti Peloton ja hänen lapsensa, Kolmen pennin ooppera ja Herra Puntila ja renkinsä Matti, mutta hän itse oli myös kirjailija, joka olosuhteiden pakosta, maanpakolaisena, kirjoitti lähinnä pöytälaatikkoon.