Hartauskirjoitus: Koronakesän satoa

0

Elämä on jälleen näyttänyt meille merkilliset kasvonsa. Keväällä melkein koko maailma lähes pysähtyi tai ainakin joutui tutkailemaan normaalielämän jatkamista koronaviruspandemian vuoksi. Meillä Suomessa elimme poikkeusoloissa, jollaisia ei edes sotavuosina jouduttu määräämään. Elämän epävarmuus ja rajallisuus tuli vastaamme tuntemattoman ja vaarallisen viruksen ja sen maailmalla aiheuttamien monien kuolemien vuoksi. Järkyttyneinä seurasimme uutisia muiden muassa Pohjois-Italiasta.

Koronatilanne ei ole suinkaan vielä ohi, mutta meillä Suomessa selvisimme toistaiseksi hyvin. Tehohoitoon joutui huomattavasi vähemmän ihmisiä kuin ennakoitiin ja koronan aiheuttamia kuolemia tuli myös odotettua vähemmän. Jokainen menetetty elämä on tietysti ainutkertainen ja arvokas.

Kaiken elämän epävarmuuden ja uhkien keskelle saimme sitten ihanan kesän ja mahtavan satokauden. Liekö niin sanotusti miesmuistiin ollut tällaista satoa kuin tänä kesänä. On ollut marjoja, sieniä, tatteja ja myös viljelykasvit ovat kasvaneet hyvin ja tuottavat hyvän sadon. Elämä ja Luoja näytti siis meille uhkakuvia, mutta antoi vastaavasti runsaasti lahjoja.

Ehkäpä tänä kesä- ja satokautena olemme myös havahtuneet näkemään Luojan lahjat paremmin kuin ennen.

Olemme oppineet arvostamaan luontoa, omaa maatamme ja omaa kotiseutuamme. Ei tarvitse lähteä lomamatkalle ulkomaille, kun kotimaassa ja aivan lähellä on upeita paikkoja ja elämää vahvistavia elämyksiä. Olemme oppineet huomaamaan, miten arvokasta on läheisten kanssa vietetty aika, kun aluksi keväällä toistemme tapaaminenkin oli vältettävä asia.

Tulevana sunnuntaina vietämme Kerimäellä jälleen perinteistä luontokirkkoa ja sadonkorjuumessua Huosion luontokirkkopaikalla. Alttarille lammen rannalle, Luojan taivaan alle tuodaan leivottu ruisleipä ja alkusyksyn satoa. Siunaamme ne ja siten kiitämme niistä ja kaikesta saamastamme sadosta ja elämän lahjoista pyhää Kolmiyhteistä Jumalaa. Samalla tunnustamme, että koko elämämme ja sen antimet ovat Jumalan, Luojamme varassa.

Sadonkorjuumessussa ajatukset kääntyvät myös heihin, joilla ei ole samoja elämän antimia kuin meillä.

Jumala kutsuu meitä kantamaan vastuumme sisaristamme ja veljistämme lähellä ja kaukana sekä jakamaan omastamme. Edelleen ajatukset kääntyvät siihen, kuinka omilla toimillamme olemme turmelleet luomakuntaa ja kuinka se tuottaa elämän uhkia erityisesti kaikkein köyhimmille. Kaikessa tässä Jumala kutsuu meitä parannukseen ja uuteen elämään.

Olkoon koronakesän ja jokaisen päivän sato meissä uskon, toivon ja rakkauden satoa! Asukoon Kristus meissä ja olkoon kukin meistä lähimmäiselle Kristus. Siten jaksamme vaeltaa oikein elämän uhkien ja lahjojen vaihdellessa elämämme polulla!

Toivo Loikkanen

Rovasti

Kerimäen aluekappalainen