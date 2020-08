Fanny Nummi voitti lammaspaimenviikon Metsähallituksen arvonnassa – Palovartijan talo Punkaharjulla oli suosituin lammaspaimenpaikka

0

Helsinkiläisellä Fanny Nummella oli hyvä arpatuuri. Verohallinnossa työskentelevä Nummi puolisoineen voitti yhden kesän lammaspaimenviikoista Punkaharjun Palovartijan talossa, joka harjulla tunnetaan kipunavahdin talona.

Nimi tulee siitä, että junarata on lähellä. Palovartija valvoi ennen vanhaan, ettei höyryveturin kipinät sytyttäneet tulipaloa harjulle.

Kyse on Metsähallituksen järjestämistä paimenviikoista. Aiemmilta kesiltä tutussa tempauksessa arpaonnen suosimat paimenet saavat vuokrata viikoksi tuvan. Palovartijan tuvan vuokra on 500 euroa viikko.

Fanny Nummi ja puolisonsa olivat laittaneet, että melkein kaikki kesän viikot sopivat. Elokuun alun viikko tärppäsi.

Metsähallituksesta kerrotaan, että paimenten tehtäviin kuuluu muun muassa vaihtaa eläimille raikas juomavesi, seurata eläinten yleiskuntoa ja siirtää ne laidunlohkolta seuraavalle.

Neljä Suomen lammasta, neljä vanhaa ”rouvaa”, joiden nimet ovat Maanantai, Laine, Lemmu ja Mignon köpsyttelevät paikalle. Mignon on lauman pomo, joka johdattaa joukkoa. Mignon ontuu vähän ja sille piti antaa kipulääkkeitä.

Lampaiden ruokintaohjeissa sanotaan, että päivittäin laitetaan puoli litraa kauraa ja kivennäisaineita jokaisen ruokintavatiin. Punaisen piha-aitan varasto on täynnä heinäpaaleja lampaille.

Lammaspaimenet aikovat tehdä tänä iltana puhdetöinä nuorista pihlajanoksista kerppuja lampaille. Se on samalla maisemanhoitoa.

Lampaat syövät reippaasti nokkosia, eikä näköjään tunnu missään.

Idea hakea tuli Fanny Nummen siskolta, joka oli ollut aikaisemmin toisessa lammaspaimenpaikassa Mikkelissä Neitvuoren juurella Hiidenmaan tilalla ja suositellut sitä.

– Tämä on helpompi tapa olla lähellä luontoa. Sisarellani ei ollut sähköä eikä juoksevaa vettä. Tämähän on urbaani paikka, kun sisään tulee juokseva vesi, on sähköt ja sisävessa. Saunaan pitää sentään kantaa vedet. Tuvassa ei ole televisiota, kertoi Nummi.

Fanny Nummen perheellä on Tammisaaressa, meren saaristossa mökki, jossa ei ole näin paljon mukavuuksia.

– Sinne pitää soutaa perille ja me ajoimme eilen tänne autolla pihaan. Eilen illalla kävimme saunassa ja uimassa lammessa.

– Jännittävää, miten tehtaan valot näkyy pimeässä. Tehdas ei pidä ääntä, mutta valtatien liikenne pitää.

Pariskunnalla on mukana sup-lauta, mutta järvellä näkyy vaahtopäitä. Tässä säässä ei ainakaan mennä järvelle suppailemaan.

– Olimme viime kesänä Montenegrossa ja jo ennen koronaa päätimme, että seuraava kesä matkaillaan Suomessa. Ei ole kestävää enää lentää.

Punkaharjun lammasviikon jälkeen heillä on vielä kaksi viikkoa lomaa. He tulivat autolla Helsingistä tänne, mutta pyörät voisi vuokrata.

– Voisi käydä pyöräilemässä Puumalan saaristoreitin.

– Täällä on valtavasti hienoja paikkoja, joissa voisi käydä. Lusto, puulajipuiston aarnimetsä Suomen korkeimpine puineen, entinen Retretti, Valtionhotellissa syömässä, Olavinlinna.

Metsähallituksen tiedotteen mukaan tänä kesänä paimennettiin kaikkiaan 15 kohteessa eri puolilla maata. Tämän kesän uutuuskohde oli juuri Palovartijan talo Punkaharjun luonnonsuojelualueella. Se sai ennätysmäärän eli kaikista eniten hakemuksia.