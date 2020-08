Mielipide: Hyvät Savonlinnan kaupungin päättäjät

0

Punkaharjun kouluhankkeeseen liittyvän liikuntasalin koosta ollaan päättämässä kuluvan syksyn aikana. Tässä asioita, jotka pyydämme päättäjien huomioivan päätöstä tehdessään;

Liikuntasalin koko tulee olla riittävän suuri (vähintään 800 m2). Nykyisten koulujen, Punkasalmen ala- ja yläasteen liikuntasalit väistyvät uuden koulun rakentamisen myötä. Kun kaksi salia loppuu, olisi vähintään kohtuullista, että rakennettaisiin yksi riittävän iso tilalle. Iso sali voidaan jakaa useaan eri lohkoon, joka mahdollistaa salin käytön erilaisissa pienryhmissä, joukkuepeleissä ja messu- ym. tapahtumissa. Käyttäjiä salille riittää, kun se vain on riittävän suuri. Pienempi sali johdattaisi joukkuelajien harrastajat naapurikuntiin ja pahimmassa tapauksessa tukahduttaisi koko joukkuelajien harrastuksen. Kunnolliset sisäliikuntatilat tulevat ilmastonmuutoksen tuomiin lumettomiin talviin todelliseen tarpeeseen.

Olemme rakentamassa koulua ja liikuntapaikkaa pitkälle seuraaville vuosikymmenille. Punkaharjun elinvoima matkailussa sekä metsä- ja puuteollisuudessa on tunnettu. Myös metalliteollisuus on viimevuosina ollut kovassa kasvussa Joros Oy:n, Riitek Oy:n ja TR-Meka Oy:n laajentaessa toimintoja. Työpaikkaomavaraisuus paikkakunnalla on yli 100 %. Tuottamalla palveluita helpotamme työvoiman saantia ja saamme uusia asukkaita paikkakunnalle. Matkailun puolella entiselle Retretin mäelle on panostettu kuluvana kesänä miljoonia ja lisää investointisuunnitelmia on useiden kymmenien miljoonien verran. Isoja, lähiaikoina julkisuuteen tulevia investointisuunnitelmia on myös toisaalla matkailun saralla. Nämä investoinnit valmistuessaan yhdessä pienempien yrityshankkeiden ja teollisuuden tarpeiden kanssa synnyttävät työpaikkoja entisestään. Tarvitsemme työntekijöitä! Markkinoimmeko paikkakuntaa taantuvana, vaiko konkreettisesti panostamalla tarpeisiin, joita toisaalta tänne muuttoa miettivät ja paikkakunnan omat nuoret perheet arvostaisivat. Liikunta eri muodoissaan, mutta varsinkin joukkuelajien parissa, kotouttaa uudisasukkaita alueelle helposti ja tarvittavat verkostot syntyvät luonnostaan.

Punkaharjulaisille uuden koulun rakentaminen on hieno asia, jonka riittävän kokoinen liikunta-/monitoimisali kruunaa. Investointi yhdistää kaupungin elinvoimaiset taajamat yhdenvertaisiksi, mikä taas edesauttaa kuntaliitoksesta kipuilevia yksilöitä hyväksymään tapahtuneen, yhteiseen tulevaisuuteen luottaen.

Kaupungin liikuntatoimi järjesti 10.6.2020 Teams-kokouksen paikkakuntalaisten kuulemiseksi. Kokouksen lopputulema oli isommalle salille myönteinen niin, että liikuntatoimesta luvattiin lähettää kokouksessa mukana olleille ison salin käyttövuoroihin sitouttava lomake allekirjoitettavaksi. Kyseistä lomaketta ei kuitenkaan ole asianosaisille toimitettu. Me allekirjoittaneet olemme yhteisöjemme päätöksellä toimittaneet kaupungin sivistyslautakunnalle omatoimisesti laaditun sitoutumislomakkeen, jolla sitoudumme minimissään 800 m2 kokoisen liikuntasalin käyttäjiksi. Sitoudumme korvaamaan salin käytöstä aiheutuneet käyttökulut kaupungin yleisen käytännön vrt. Kerimäen ja Savonlinnan liikuntasaleista seurojen ym. käyttäjiltä perittävän hinnoittelun mukaan.

Punkaharju 24.8.2020

Maarit Tirronen, pj. Punkaharjun Urheilijat ry

Juha Massinen, pj. Punkaharjun VPK

Kirsti Laamanen, pj. MTK Punkaharju

Ruth Lähdeaho-Kero, pj. Punkaharjun Yrittäjät ry

Ismo Tiihonen, johtaja, SOS Lapsikylä Punkaharju