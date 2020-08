Mökkiläisiä ei lasketa väkilukuun – Etelä-Savon väestömäärä miltei kaksinkertaistuu kesäisin

0

Lain mukaan suomalainen voi olla kirjoilla vain yhdessä paikassa kerrallaan, mutta miksi? Kaikille avoimessa Laiturilla-seminaarissa pohdittiin muun muassa sitä, että mökkiläisiä ei lasketa kunnan väkilukuun, vaikka heitä olisi kuinka paljon tahansa. Projektikoordinaattori Panu Litmanen huomautti, että Etelä-Savon keskiväkiluku on noin 94 prosenttia suurempi heinäkuussa kuin vuoden viimeisenä päivänä tilastoitava väkiluku. Kausiväestön määrä on noin kaksinkertainen verrattuna vakituiseen väkilukuun, vajaat 300 000 ihmistä.

Kaupunginjohtaja Janne Laine korosti, että Savonlinnassa on noin 8500 vapaa-ajanasuntoa ja tilastojen ulkopuolelle jäävät kaupunkiasunnot. Vapaa-ajanasukkaita on ehkä 15 000 – 20 000 ihmistä.

Laiturilla2-hankkeen merkittävä tavoite on perustaa erityinen vapaa-ajan asumisen yhteistyöelin. Mikkelissä on tiettävästi Suomen ainoa ja ensimmäinen vastaava vapaa-ajanasukkaiden valtuuskunta. Sen puheenjohtaja Ilkka Juva muistutti Etelä-Savon vapaa-ajanasukkaiden merkitys taloudelle on noin 160 miljoonaa euroa ja 310 työvuotta vuositasolla. Monia yrityksiä ei olisi ilman mökkiläisiä, esimerkiksi Puumalassa.

Yksi seminaarilaisista, kansanedustaja Heli Järvinen (vihr.) Kerimäeltä kertoi, että viime hallituskaudella tehtiin selvitys kaksoiskuntalaisuudesta.

Selvityksessä kaksoiskuntalaisuudessa havaittiin kaksi isoa ongelmaa: verotus ja demokratia.

– Kuinka monta kuukautta vuodesta mökkiläinen maksaisi veroja ja minne? kysyi Järvinen.

Toinen iso ongelma on demokratia eli mitä mökkiläinen saisi verorahoillaan.

– Tulisi kahden kerroksen väkeä. Jos mökkiläinen saisi äänestää sekä mökkipaikkakunnallaan että omalla kotipaikkakunnallaan, hänellä olisi kaksi ääntä. Heillä, joilla ei ole mökkiä, olisi vain yksi ääni. Se ei ole demokratiaa.

Jos on paikkakunta, jossa on enemmän mökkiläisiä kuin paikkakuntalaisia, mökkiläiset päättäisivät asioista. Joidenkin arvioiden mukaan Puumalassa on jopa 10 000 mökkiläistä ja vakituisia asukkaita on noin 2100. Jos mökkiläiset saisivat äänestää, se saattaisi Järvisen mukaan johtaa siihen, että he pahimmassa tapauksessa kehittäisivät vain kesäaikaisia palveluja ja jättäisivät ympärivuotiset palvelut kehittämättä.

Järvisen mielestä meillä on monia muita keinoja kehittää vapaa-ajan asukkaiden palveluja.

– Esimerkiksi sote-uudistus vapauttaa ihmisen miettimään, missä hän haluaa olla kirjoilla.

Järvisen mielestä meidän pitäisi kehittää kaikkien maaseudulla asuvien palveluja. Kuinka houkutella ihmisiä asumaan maaseudulle? Pitäisi kehittää digitalisaatiota ennakkoluulottomasti.

–Uskon, että vielä minun aikanani tulee drone, joka tuo minulle saaristoon tilaamiani lääkkeitä ja ruokapaketteja. Drone voi kuljettaa jopa 40 kilon painoisia paketteja.

Posti on testannut jo dronea pakettien kuljetukseen pääkaupunkiseudulla.

Laiturilla-seminaari oli osa Etelä-Savo monipaikkaisen asumisen edelläkävijäksi 2019-2021-hanketta.