Kaikki Kolilla koronavirukselle altistuneet on tavoitettu – keskussairaalalla otetaan käyttöön itseilmoittautumisautomaatit

0

Torstaina uutisoitiin Kolilla viime viikolla tapahtuneesta korona-altistumisesta. Kuten uutisissa on kerrottu, altistuneita henkilöitä on muutamia ja kaikki heistä on tavoitettu, eikä syytä yleiseen huoleen altistumisesta ole Kolin alueen asukkailla, matkailijoilla eikä hotellin henkilökunnalla.

Altistuneiden ja karanteeniin asetettujen henkilöiden joukossa ei ole Kolin hotellin, ravintoloiden tai kylpylän henkilökuntaa ja toiminta voi jatkua normaalisti.

Koronavirus on todettu ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä, joka vieraili seurueineen Kolin huipulla ja maisemaravintolassa lauantaina 8.8. klo 14–16 sekä lauantaina 15.8. klo 15–16. Altistuneita on yhteensä kymmenkunta, joukossa kolme pohjoiskarjalaista.

Tapauksen selvittämistä ja altistuneiden tavoittamista on hoitanut Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri yhteistyössä Siun soten infektioidentorjuntayksikön ja THL:n kanssa.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa otetaan 24.8 käyttöön ilmoittautumisautomaatit. Automaateilla ilmoittaudutaan jatkossa suurimpaan osaan vastaanotoista, joihin potilaat tulevat ajanvarauksella. Ilmoittautumisautomaatit tulevat sairaalan pääaulaan, kirurgian poliklinikalle ja päiväkirurgiaan, silmä-, vatsa- ja lastenkeskukseen sekä kuvantamisen yksiköihin kuten röntgeniin. Yhteispäivystykseen automaatit eivät tule käyttöön.

Vastaanotolle tuleva potilas ilmoittautuu automaatilla viivakoodillisen ajo-, henkilö- tai Kela-kortin avulla tai näppäilemällä henkilötunnuksensa. Automaatin näytöllä näkyy varattu vastaanottoaika ja -paikka. Potilas saa nämä tiedot mukaansa tulosteena. Samalla vastaanoton henkilökunta saa tiedon asiakkaan saapumisesta, ja he voivat valmistautua kutsumaan hänet sisään.

– Ilmoittautumisautomaateista on hyviä kokemuksia monista muista sairaaloista. Automaatin käyttö on helppoa, mutta ei henkilökuntakaan mihinkään häviä. Apua saa aina tarvittaessa ja varsinkin nyt alussa henkilökunta on varautunut opastamaan automaattien käytössä, kertoo palveluesimies Minna Nygren Siun sotesta.

Automaatit nopeuttavat ilmoittautumista ja niiden tulostamien ohjeiden toivotaan helpottavan asiakkaiden liikkumista sairaalassa. Potilaiden tietosuoja vastaanotoilla paranee, kun henkilö voidaan kutsua vastaanotolle ilmoittautumisnumerolla nimen sijaan.

Automaatilla ilmoittautuva potilas saa ensimmäisenä tarkistettavakseen omat perustietonsa sekä lähiomaisen yhteystiedot. Jos näissä on korjattavaa, automaatti-ilmoittautumisen voi lopettaa ja ilmoittautuminen tapahtuu perinteiseen tapaan asiakaspalvelupisteellä. Omaa käyntiään voi nopeuttaa tarkistamalla ja tarvittaessa korjaamalla tiedot etukäteen verkossa medinet.fi-palvelussa.

Näin käytät itseilmoittautumisautomaattia:

Tarkista kutsukirjeestä, missä sinun pitää ilmoittautua. Näytä kela- tai ajokortin viivakoodi automaatin lukijaan tai näppäile henkilötunnuksesi. Näet näytöllä henkilötietosi. Tarkista ovatko ne oikein. Näet näytöllä varatun vastaanottoajan ja oikean odotustilan. Kun olet hyväksynyt ilmoittautumisen, automaatti tulostaa sinulle tiedot päivän ajanvarauksista. Lopeta ilmoittautuminen ja siirry odotustilaan.

Jos sinulla on useampia ajanvarauksia samalle päivälle, jokaiselle vastaanotolle ilmoittaudutaan erikseen. Tämä varmistaa sen, että henkilökunnalla on ajantasainen tieto siitä, milloin olet paikalla ja kutsuttavissa vastaanottohuoneeseen.