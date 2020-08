Pääkirjoitus: Uusi lossi ei tuo ratkaisua

0

Liikenne Enonkoskella Hanhivirrassa keskeytyy tällä viikolla torstai-iltana yhdeksän aikaan ja käynnistyy uudelleen perjantaiaamuna kuudelta. Näin kerrotaan lauttaliikennettä operoivan Finferries-yhtiön verkkosivuilla.

Keskeytys johtuu rakennustöistä, joita paikalla tehdään syksyllä tulevaa uutta lossia varten. Toivottavasti tieto saavuttaa ajoissa Ihamaniemen kyläläiset ja muut tietä käyttävät, sillä virran väärälle puolelle jääminen voi aiheuttaa isojakin vahinkoja, joita on vaikea ennustaa.

Tien katkeaminen kokonaisen illan ja yön ajaksi on asia, josta pitäisi levittää tietoa näkyvästi ja laajasti, mutta ainakaan tässä tapauksessa tienpitäjä ei ole suuremmin välittänyt asiasta ilmoitella. Tuskin monikaan tienkäyttäjä vierailee lauttayhtiön verkkosivuilla päivittäin, että tieto voisi varmasti osua silmiin. Muutakin tiedotusta tarvittaisiin.

Liikenne tiellä 471 on ollut raskaan liikenteen osalta hankalaa Hanhivirran lossin vähäisen kantavuuden vuoksi, eikä syksyllä tuleva uusi lossi tilannetta juurikaan paranna.

Paikalle siirretään Vekaransalmessa nyt liikennöivä lautta, jonka kantavuus on 70 tonnia. Kun raskaan liikenteen suurin sallittu paino on 76 tonnia, niin esimerkiksi puunkuljetusten osalta Hanhivirran kiertäminen ja pöllien kanssa puljaaminen rannoilla jatkuu entiseen tapaan. Tämä syö kuljetusyritysten kannattavuutta ja voi vaikuttaa jopa leimikoiden kysyntään tietyillä alueilla.

Tienpidosta vastaavan Ely-keskuksen pitkän ajan suunnitelmissa on järjestää 80 tonnia kantava lossi Hanhivirtaan, joka voisi olla liikenteessä aikaisintaan vuonna 2025. Tämäkin sillä varauksella, että ”asiat etenevät niin kuin on suunniteltu”. Kuljetusyritysten kannalta viisi vuotta on pitkä aika odottaa.

Merja Kuuramaa