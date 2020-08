Keskustan kunnallisjärjestön mielestä Savonlinnan kannattaa panostaa vahvuuksiinsa

0

Keskusta Savonlinnan kunnallisjärjestö näkee uskoo monipaikkaisen asumisen ja loma-asukkaiden kiinnostuksen seutuamme kohtaan uutena mahdollisuutena, joka pitää hyödyntää.

Tilastojen mukaan muuttovirta on kääntynyt kaupungeista maaseudulle, usein lähellä kaupunkikeskuksia.

– Savonlinna on tässä kehityksessä pärjännyt Itä-Suomen kaupungeista selvästi parhaiten. Täällä väestö on alkuvuoden aikana kasvanut, kunnallisjärjestön kannanotossa todetaan.

Savonlinnassa on 8 500 vapaa-ajan asuntoa ja sen päälle kaupungissa sekä taajamissa sijaitsevat kakkosasunnot nostavat kakkosasuntojen kokonaismäärän yli 10 000. Jos niissä viettää aikaa keskimäärin kolme henkilöä vuosittain, puhutaan suunnilleen samasta määrästä ihmisiä kun meillä asuu vakituisesti.

– Tähän kehitykseen meidän on syytä luottaa ja sitä vahvistaa.

Monipaikkaisen asumisen ja ei-paikkasidonnaisen työn lisääntyminen on nähtävä jopa pitkäaikaisena kehittyvänä prosessina. Useinkaan se ei ole yksinkertainen muutto paikkakunnalta toiselle, vaan ajankäyttö ihmiselle mieluisassa ympäristössä lisääntyy vähitellen.

Prosessi voi käynnistyä lomavierailuista ja vaikkapa oopperaan liittyvistä tapahtumista. Seuraavassa vaiheessa henkilö tai perhe saattaa vuokrata loma-asuntoa pidemmäksi aikaa – myöhemmin ehkä ostaa sellaisen.

Nykypäivän työtehtäviin voi olla lyhyempi matka kesämökiltä.

– Kehitystä voimme pyrkiä muuttamaan myös siten, että kakkosasunnon sijaan perhe pitääkin täällä sijaitsevaa asuntoa ykkösasuntona ja kakkosasuminen onkin pääkaupunkiseudulla.

Keskustan kunnallisjärjestö listasi asiat, joihin kaupungin tulisi toiminnallaan vaikuttaa.

Kaavoituksen ja lupakäytäntöjen tulisi olla joustavia ja mahdollistavia. Kannustamista tarvitaan erityisesti rantojen käyttöön ja vapaa-ajan asuntojen käyttötarkoituksen muutoksiin.

– Edistetään nykyisten rakennuspaikkojen kohentamista ja markkinoidaan rakentamattomia rakennuspaikkoja.

Savonlinnassa on tärkeää luoda huippunopeat yhteydet koko kaupungin alueelle huomioiden vapaa-ajanasunnoille otolliset seudut. Kaupungissamme on alan huippuyrityksiä, jotka varmasti ovat kiinnostuneita olemaan mukana hankkeissa, joissa asiaa edistetään. Etätyöskentelylle on luotava tiloja esimerkiksi virastotaloihin, joissa on laadukas videoneuvotteluvälineistö.

Savonlinnassa on tarjolla paljon työpaikkoja, joihin olisi etsittävä yhdessä yritysten kanssa työntekijöitä. Kouluttautuminen työtehtäviin onnistuu seudulla. Moni ikääntynyt yrittäjä etsii ansiokkaalle työlleen jatkajaa.

– Kaupungin on jatkossakin panostettava vahvasti työpaikkatarjonnan näyttävyyteen yhteistyötahojen kanssa.

Asuntojen saatavuus ja hintataso on tällä hetkellä seudullamme erityisen hyvä. Monelle ihmiselle asunto järvenrannalla kulttuuritapahtumien äärellä ja luonnon keskellä on paras kesämökki, vaikka Savonlinnan keskustassa.

Perheet pitävät luonnonläheistä ja turvallista kasvuympäristöä lapsille hyvänä. He arvostavat koulujen monipuolista tarjontaa ja laadukkuutta sekä myös niiden sijaintia riittävän lähellä haluttua asuinpaikkaa. Seudun jatko-opinto- ja harjoittelupaikoilla on varmasti merkitystä.

Tänne muuttavan perheen käyttöön jääviin tuloihin vaikuttaa hyvin positiivisesti se, että omakotitalon jopa järvinäkymällä saa alle yksiön hinnalla pääkaupunkiin verrattuna.

Keskustalaisten mielestä pitkällä tähtäimellä kaupungin on oltava aktiivinen monipaikkaisuuden kehittämisessä ja saatava asenteet muutettua siihen positiivisiksi. Teknisistä ratkaisuista sekään asia ei voi jää kiinni.

Keskustan kunnallisjärjestö vuosikokouksen kannanotossaan vaatii Savonlinnalta toimenpiteitä jo vuoden 2021 talousarvioon ja kutsuu yllä mainittuun kehittämistyöhön kaikki savonlinnalaiset.