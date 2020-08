Huosion puukaupasta kirje kirkkoneuvostolle – ei toimenpiteitä sen johdosta

0

Savonlinnan seurakunnan kirkkoneuvosto käsitteli 18.8. kokouksessaan Yrjö Eevan kirkkoneuvostolle toimittaman kirjeen, jossa esitettiin aikalisää metsähakkuun välittömään aloittamiseen ostajayhtiön (UPM) kanssa, koskien avohakkuuta Kerimäen Pappilanmaa-tilalla. Keskustelua herättänyt Huosion alue sijoittuu kyseiselle tilalle.

Kirjeessään Yrjö Eeva ehdottaa selvitettäväksi muun muassa mahdollisuuden alueen liittämisestä Metso-suojeluohjelmaan sekä vaihtoehtoisten hakkutapojen mahdollisuudet. Kirjeessä tuodaan myös esille avohakkuun imagolliset vaikutuksen sekä Huosioon, että seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto on kesäkuun kokouksessaan päättänyt myydä puuta Pappilanmaa-tilalta UPM:lle. Kyseinen kauppa sisältää 16 hehtaarin uudistushakkuun, josta on arvioitu saatavan myytävää puuta yli 5000 kiintokuutiota.

Hakkuualue on 4,5 prosenttia Pappilanmaa-tilasta. Seurakunnan koko metsäomaisuudesta hakkuualueen osuus on 0,5 prosenttia. Hakkuu ja sen jälkeen tehtävä metsänuudistus säästävät Huosion Metsäkirkon. Myös Huosiojärven rannan puusto säilyy.

Ennen kirkkoneuvoston kokousta kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsema metsätyöryhmä sekä Metsänhoitoyhdistyksen edustajat olivat tutustuneet paikan päällä kohteeseen toukokuussa.

Työryhmä esitti, että alueelle tehdään isompi hakkuu, jossa kuitenkin jätetään ranta-alueelle käsittelemätön vyöhyke. Tämän pohjalta oli tehty leimausseloste ja valmisteltu tarjouspyyntö.

Alueelle on tehty metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukseen 11.5.2020. Metsäkeskus ei ole reagoinut käyttöilmoituksen tekijälle koskien leimikkoa.

Leimikolla ei ole havaittu metsälain mainittuja pienialaisia suojelukohteita eli ”kymppikohteita”. Myöskään luonnonsuojeluain mukaan toimenpiteitä vaativia tekijöitä kuten uhanalaisia lajeja ei tilalta ole havaittu.

Ely-keskus ei ole ollut yhteydessä käyttöilmoituksen tekijään. Leimikon alue ei ole pohjavesialuetta eikä alueella ole muinaisjäännöksiä tai -jäännösalueita.

Kirkkoneuvosto teki päätöksen 1.6. edellä mainittujen valmistelujen pohjalta. Kirkkoneuvoston päätös on lainvoimainen. Asiaa koskeva kirje merkittiin tietoon saatetuksi.