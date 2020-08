Haarikon alueelle haetaan kansallispuiston statusta – iltapäiväretki oli suosittu

0

Iltapäiväretki Ala-Särkilahden Haarikossa, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon rajalla osoittautui menestykseksi. Suuri määrä osallistujia retkeili Haarikon metsäalueella oppaiden johdolla. Alueella on kuvattu dokumenttielokuvat Metsän tarina ja Järven tarina, joiden kuvaaja Hannu Siitonen oli paikalla kertomassa Haarikon luonnosta.

– Tämä on hyvin tuttu paikka, sillä kävin täällä jo 1960-luvulla marjastamassa. Olemme nyt Haarikkojärven eteläpuolella. Täältä alkaa serpentiinijoki, joka laskee Saarijärveen. Takana näkyvä Haarikkomäki on valtion maata, ja se on aivan koskematon. Siellä on lehmusmetsä ja on tavattu kuukkelia, Hannu Siitonen avasi.

– Alueella on aikoinaan harjoitettu metsätaloutta, mutta tänne on jäänyt hienoja vanhoja metsiä, hän pohjusti.

Tapahtumassa julkistettiin tieto, että Haarikolle haetaan valtiolta kansallispuiston statusta. Alue käsittää osittain suojeltua ja suojelematonta maata.

– Haarikko on sellainen alue, josta kannattaa varmasti tehdä kansallispuisto. Toivottavasti sitä ajetaan eteenpäin. Täällä on maanomistajia hyvin vähän, ja jos heitä olisi enemmän, olisi muutos kansallispuistoksi vaikeampi, Siitonen uskoo.

Hänen mukaansa ihmiset ovat vieraantuneet luonnosta mutta korona-aika on jälleen tuonut heitä sen äärelle.

– Itse olen jo pienestä pitäen huomannut, että saan metsästä voimaa, jolla mennä eteenpäin. Ihmiset ovat myös huomanneet, että täältä saa elämänvoimaa.

Suomen Luonnonsuojeluliiton Etelä-Savon toiminnanjohtaja Heikki Härkönen ilmoitti, että ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on kutsuttu paikalle. Hän ojensi ministerille edunvalvontamuistion Haarikon kansallispuiston perustamisesta ja suojeluun saamisesta. Ympäristöministeriö on myös saanut hakemuksen asiaan liittyen Haarikonkansallispuiston perustamiseen.

– Kansallispuistojen ja retkeilyalueiden kävijämäärät ovat aivan huikeasti räjähtäneet tämän kevään ja kesän aikana. Kotimaan matkailu on myös kokemassa uutta nousua, ja se jatkuu toivottavasti tulevaisuudessa, Krista Mikkonen huomioi.

Kansallispuistohakemuksia on saapunut ympäri Suomea. Mikkonen kertoo, että uusia kansallispuistoja perustetaan tämän hallituskauden aikana, sillä se on kirjattu ohjelmaan.

– Se kertoo siitä, että toisin kuin vuosikymmen tai kaksi sitten, kun kunnat ja alueet eivät nähneet kansallispuistojen arvoa, eivätkä tarjonneet kohteita valtiolle. Tilanne on kääntynyt niin, että kohteita tarjotaan paljonkin. Myös olemassa olevien puistojen laajennushankketa tarjotaan, ministeri taustoitti.

– Päätökset kansallispuistojen perustamisesta tehdään syksyllä, Mikkonen lisäsi.

Tapahtuma huipentui konserttiin, jossa kuultiin Panu Aaltion säveltämää Metsän ja Järven tarina -elokuvien musiikkia. Järvi tarjosi puhallinyhtyeelle upean ja ainutlaatuisen akustiikan.

Tunnelmallinen musiikki kantoi veden yli niemeltä, jossa soittajat musisoivat, niemelle, jolla yleisö kuunteli soittoa.

Yhtyeessä soittivat saksofonisti Anni Paarma, saksofonisti ja haitarinsoittaja Perttu Pannula, trumpetistit Santeri Huttu ja Daniel Stenvall. Joonas Hytti hallitsi baritonitorven ja tuuban, Saara Latvanen sekä Hanna-Sofia Kytölä huilut.

Tapahtuman järjestivät Suomen Luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ja Etelä-Savo.

Kuvateksti: Ensimmäistä kertaa Haarikossa vieraillut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vastaanotti edunvalvontamuistion Haarikon kansallispuiston perustamisesta ja suojeluun saamisesta.

Kuvateksti: Retkeilemään tulleet nauttivat Haarikossa metsän rauhasta ja maisemista sankoin joukoin.

Kuvateksti: Tapahtuma huipentui ammattimuusikoiden konserttiin, jossa kuultiin Metsän ja Järven tarina -elokuvien musiikkia.