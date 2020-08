Lukijan mielipide: Huosioon suunnitellusta metsähakkuusta

0

Puruvesi-lehti kirjoitti ja uutisoi näyttävästi Savonlinnan seurakunnan suunnitelmista toteuttaa päätehakkuu Kerimäen Huosion alueella. Koska asiaa on minullekin kommentoitu ja hämmästelty, haluan kirjoittaa siitä lyhyesti.

Asiaa käsiteltiin kesäkuun kirkkoneuvoston kokouksessa, jossa se tuli minulle yllätyksenä, kun en ole enää noita asioita muuten valmistelemassa. Käytin asiaan kriittisesti suhtautuvan puheenvuoron kokouksessa, mutta minulla on noissa kokouksissa vain puhe- ja läsnäolo-oikeus, joten muuta en voinut tehdä.

Haluan olla lähtökohtaisesti lojaali organisaatiomme päätöksille ja niin tähänkin. Suhtaudun kuitenkin edelleen kyselevästi ja kriittisesti asiaan. Aikanaan Kerimäen seurakunnan itsenäisenä ollessa linjasimme, että Huosion alue pidetään metsätalouden toimista vapaana. En muista rajasimmeko silloin aluetta tarkemmin.

Perusteena tuolloin olivat samat asiat, jotka nyt on nostettu lehtiuutisoinnissa ja joidenkin ihmisten näkemyksissä esille.

Ymmärrän hyvin, että vanha ja hakkuukypsä metsä korjataan eli hakataan normaalitilanteessa ja siten metsä uudistuu. Toki se vie parin sukupolven ajan eli vähintään 50-70 vuotta. Nyt kyselen eräiden muiden lailla, voisiko alueen hakkuuta ajatella jotenkin toisin. Voisiko päätehakkuun aukkohakkuuna kohdistaa vain osaan suunnitellusta alueesta ja jättää muun ennalleen? Tai voisiko hakkuuta toteuttaa jollakin toisella tavalla?

Huosion alueella on tosiaan komeaa, vanhaa männikkömetsää, jossa on sen myötä tulevia luontoarvoja ja aluetta käytetään ulkoilu- ja virkistystoimintaan. Olisiko jopa jokin suojelujärjestely mahdollinen alueella tai osassa tuota aluetta? Asia on toki päätetty, joten suunnitelmien muutos vaatisi uuden päätöksen.

Toivo Loikkanen

Rovasti, Kerimäen aluekappalainen