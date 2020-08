Kaikkea kaunista ja inspiroivaa – Linnalan syksy alkaa turvallisesti

0

Linnalan opiston ilmoittautuminen alkaa maanantaina 17. elokuuta. Etukäteen ilmoittautuminen on tänä syksynä erityisen tärkeää, koska opintoryhmien kokoa on pienennetty. Näin turvavälit pystytään säilyttämään.

Puruvesi-alueen ja Enonkosken kurssisuunnittelusta vastaava, tekstiilityönopettaja Aune Keinänen suosittelee ennakkoilmoittautumista senkin vuoksi, että mikäli kurssi on täynnä, voi opisto harkita rinnakkaisryhmän perustamista.

– Aina kannattaa ilmoittautua, varasijallekin.

Linnalan yleisötapahtumiin on myös ennakkoilmoittautuminen, esimerkiksi luennoille, joille ei aikaisemmin ole tarvinnut ilmoittautua. Pop up- tapahtumia ja kurkistuskuukausia ei tänä vuonna tule.

Keinänen sanoo, että Linnala noudattaa THL:n eli Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitoksen ja AVI:n eli Aluehallintoviraston suosituksia.

Yleisen suosituksen mukaan opetukseen ei osallistuta, jos on lieviäkään hengitystieoireita. Jokaisessa ryhmässä on käsidesi ja käsienpesumahdollisuus. Lähikontaktia vältetään.

Kuvataiteen, kädentaitojen ja liikunnan välineryhmissä suositellaan omien suojakäsineiden käyttöä.

Puruvesi-alueella alkaa 85 ryhmää: Kerimäellä 29, Punkaharjulla 31, Enonkoskella 15 ja Savonrannalla 10.

Aune Keinänen esittelee Linnalan kurssiuutuuksia Punkaharjun Linnalan toimipisteessä, entisissä Tokmannin tiloissa, osoitteessa Kuusitie 1.

– Täällä on tilaa turvaväleille. Kudonnassa kangaspuitten kanssa tulee luontevasti turvavälit.

Näihin tiloihin tulee esimerkiksi MuT Sirkka Kososen vetämä Pelimannipäivä, jonne saa tulla laulamaan ja soittamaan Säämingin alueelta kerättyä kansanmusiikkia.

Käsityöryhmissä uutuutena on makraamesolminnalla tehtävä matto, isoäidinneliöt ja muu palavirkkaus sekä MDF-levylle virkkaamalla tehtävät korit ja laukut.

Uusia kursseja Punkaharjulla on myös toivottu kirjoittamiskurssi Sanat suihkimaan, jonka opettaja on FM, sanataideohjaaja, näytelmäkirjailija Anneli Pulkka. Se on Punkaharjun entisen lukion luokkatiloissa.

Samoin kuin uusi kurssi musiikinopettaja Esko Alasen Musiikin kuuntelu.

Kerimäellä on uusina kursseina MuM Kasper Korhosen Musiikin alkeis- ja jatko-opetus, jossa on uusina soittimina pianon lisäksi kitara, sähköbasso ja rummut.

Sirkka Kosonen pitää yhtenä sunnuntaina Kerimäellä Äänenkäyttökurssin.

Kerimäellä on uutena kurssina Jouluista keramiikkaa -kurssi, jonka vetää keraamikko Marianne Ketolainen.

Kerimäen Silvolassa on uutuutena Olli-Pekka Pölläsen vetämä Niska- ja hartiajumppa.

Enonkoskella on uutuutena Makrameekurssi ja Mosaiikkikurssi. Molemmat vetää artesaani Merja Kuismanen. Simanalassa on Anja Kuuramaan ohjaama Terveysliikunta.

Enonkosken koulun kotitalousluokassa alkaa leppoisa Kokataan yhdessä -kurssi, jossa aikuinen ja yli 5-vuotias lapsi kokkaavat ja leipovat yhdessä helppoja ruokia ja leivonnaisia.

– Aikuinen voi olla vanhempi tai isovanhempi, kummi tai joku muu läheinen aikuinen, suosittelee Aune Keinänen.

Savonrannalla ei ole kurssiuutuuksia, mutta on pakko mainita jo perinteeksi muodostunut Jouhikonsoittokurssi, jota pitää MuM Eila Hartikainen.

Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun ja Savonrannan kursseista voi tiedustella Aune Keinäseltä Linnalasta.