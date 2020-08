Työyhteisön hyvä tyyppi -stipendi Kesälahden Konesavotta Oy:n Kari Pennaselle

0

Kesälahden Konesavotta Oy:n kiteeläiselle metsäkoneenkuljettaja Kari Pennaselle on myönnetty Metsämiesten Säätiön ”Työyhteisön hyvä tyyppi” -stipendi. Stipendin arvo on 500 euroa.

Stipendiä esittivät UPM Metsän metsäasiakasvastaavat Tuomo Hirvonen ja Vesa Tolvanen, Kesälahden Konesavotta Oy:n yrittäjät Jukka ja Sonja Päivinen sekä Rajaforest Oy:n metsätyönjohtaja Saara Pennanen ja toimitusjohtaja Marko Uutela.

Stipendin perusteluksi he toteavat seuraavaa:

– Kari Pennanen eli Kapo on työyhteisömme hyvä tyyppi! Kapo on positiivinen ihminen, joka säilyttää iloisen asenteen töissä vaikeimpinakin hetkinä. Hän tsemppaa, neuvoo ja rohkaisee työtovereita. Nuoremmille metsäkoneenkuljettajille Kapo on aina tukena ja opastamassa. Myös työnjohto ja metsäasiantuntijat tietävät, että häneen voi luottaa haastavimmissakin paikoissa. Hän on pitkästä urastaan huolimatta säilyttänyt innon työntekoon eikä ole kaavoihin kangistunut. Hän on valmis joustamaan, silloin kun joustoa vaaditaan. Hänellä on kyky kehittyä ja kehittää toimintaa aina parempaan suuntaan. Kapo on rehti ja reilu metsätyömies!

Metsämiesten Säätiö haluaa nostaa ”Työyhteisön hyvä tyyppi”-stipendillä esille arjen työyhteisösankareita metsäalalla, sillä osaava ja motivoitunut ihminen on metsäalan tulevaisuuden keskeisin menestystekijä ja alan toimintakulttuurin rakentaja.

Stipendin myöntämisperusteina ovat:

itsensä johtaminen (innostuu arjen onnistumisista ja kannustaa onnistumaan, uskaltaa pysähtyä ja olla läsnä)

vastuun ottaminen (tunnistaa omat ja muiden mahdollisuudet, huolehtii työkavereista, suhtautuu rohkeasti uuteen)

oppii ja opastaa (on vastuullisesti utelias ja valmis kehittymään, innostuu työelämän monimuotoisuudesta ja ajattelun laajuudesta)

sekä rehdin ja luotettavan metsämieshengen ylläpitäminen

Metsämiesten Säätiö on 1948 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on metsäalan kehittäminen sekä alalla toimivien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Säätiö jakaa oman sijoitustoimintansa tuottoa alalle tavoitteellisin apurahoin ja stipendein.