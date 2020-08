Siun sote lisää koronatestauskapasiteettia – viiveisiin on kuitenkin hyvä varautua

0

Siun soten toiminta-alueella Pohjois-Karjalassa ja Heinävedellä tilanne koronaepidemian osalta on rauhallinen. Todettuja tartuntoja on kesä-elokuun aikana ollut kuusi. Näistä neljä on ollut paikallisilla henkilöillä ja kaksi maakunnan alueella vierailleilla. Todetuissa tapauksissa tartunnalle altistuneet on tavoitettu hyvin. Tartunnat on saatu ulkomailta lukuun ottamatta yhtä perhepiirissä tapahtunutta altistusta.

– Kesän ja lomien aikana ihmiset ovat liikkuneet enemmän ja nyt arjen alkaessa on tärkeää selvittää lievätkin infektio-oireet. Koronavirustartunta voi ilmetä myös vähäoireisena tai lähes oireettomana, muistuttaa Siun soten infektioylilääkäri Jennifer Sieberns.

Siun soten alueella koronavirustestejä otetaan matalalla kynnyksellä. Testimäärät ja koronaan liittyvät yhteydenotot ovat nousseet viimeisen viikon aikana. Tällä hetkellä testejä otetaan päivittäin noin 400.

– Näytteenottoaikaa ja näytteen tulosta on osa joutunut odottamaan liian pitkään. Olemme jo lisänneet näytteenottohenkilöstöä ja teemme yhteistyötä Islabin kanssa, jotta voisimme tehostaa testausketjua. Neuvottelemme tällä hetkellä yhteistyöstä myös yksityisten toimijoiden kanssa, kertoo Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialuejohtaja Sirpa Kaipiainen.

– Toivomme kärsivällisyyttä näytteenottoon hakeutuvilta. Uskomme, että tilanne paranee merkittävästi ensi viikon alussa.

Sairaanhoitopiiristä tähdennetään, että hakeutuminen näytteenottoon matalalla kynnyksellä on erittäin tärkeää, jotta koronaviruksen leviäminen saadaan estettyä. Syksyisin muitakin taudinaiheuttajia on usein liikkeellä ja sairaana tulisikin aina jäädä kotiin, vaikka testitulos olisi negatiivinen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) virallisen ohjeen mukaan maskien käytöstä ei tällä hetkellä ole suositusta Pohjois-Karjalan alueella.

– Seuraamme ja noudatamme THL:n ohjeita. Tällä hetkellä maskien käyttö perustuu jokaisen omaan harkintaan eli maskia voi halutessaan käyttää, vaikka siitä ei erillistä suositusta olekaan. Siun soten omaa ohjeistusta tarkennamme tarvittaessa, kertoo Kaipiainen.

– Tärkeintä on noudattaa yleisiä hygieniaohjeita. Käsien peseminen ja desinfiointi, yskimishygienia, turvavälien noudattaminen sekä oireisena testeihin hakeutuminen ja kotona pysytteleminen ovat asioista, joista kenenkään ei kannata tinkiä, korostaa Sieberns.

Tietoa kasvomaskeista ja niiden oikeaoppisesta käytöstä löytyy THL:n sivuilta:

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tarttuminen-ja-suojautuminen-koronavirus/suositus-kasvomaskien-kaytosta-kansalaisille

Toimintaohjeet:

Lievätkin oireet on hyvä selvittää. Aloita tekemällä Omaolo-oirearvio netissä osoitteessa omaolo.fi. Puhelimitse voit ottaa yhteyttä Päivystysapuun 116117 tai omalle terveysasemalle. Älä hakeudu hoitoon yhteispäivystykseen tai terveysasemalle ennen soittamista.

Jos sinulla on edes lieviä oireita tai epäilet tartuntaa, älä matkustele tai liiku muiden ihmisten keskuudessa. Tee oirearvio, ole yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeudu tarvittaessa koronatestiin.

Noudata yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita

Terveysasemalla asiointi: