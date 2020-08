Kukka- ja Sekatavarapuoti Kodinhelmi Enonkoskella juhlii 10-vuotissynttäreitä – Tulevaisuuden suunnitelmissa retkeilymaja ja talviuintipaikka

0

Kukka- ja Sekatavarapuoti Kodinhelmi Enonkosken keskustassa tarjoaa täytekakkukahvit kymmenvuotissynttäreitten kunniaksi tämän viikon perjantaina 14.8.

Yrittäjä Airi Männynsalo sanoi, että tämä on avoin kutsu kaikille, tervetuloa! Kukkasia tai jotain muuta voi ostaa vaikka omaksi iloksi, sillä paras lahja kauppiaallehan olisi maksava asiakas.

Se ei varmaan ole kenellekään ongelma. Ei ainakaan valikoimien suhteen pitäisi olla moittimista. Kauppa on täynnä, ihan kaikkea.

Kukkien ja sekatavaran lisäksi tarjolla on sisustustavaraa, kokoustilaa, vaatteita, kenkiä, kortteja, käsitöitä, kirjoja, rautatavaraa, siemeniä, lannoitteita, puutarhatavaraa, tauluja, sänkyjä, patjoja, tyynyjä, työkaluja, koruja, paperitavaraa, tuoleja, etätyötilaa, pihakalusteita ynnä muuta sellaista.

Vuokrattavana on yksikkökajakkeja. Männynsalo oli ollut edellisenä päivänä melomassa Ulpukkareittiä 20 kilometrin pätkän Kuhasalmelta Simanalaan. Mukana oli ollut 13-vuotias tytär kaverinsa kanssa.

–Tässä upeassa Ulpukkareitissä olisi kehittämisen varaa, sen jatkoksi voisi suunnitella reitistöjä Linnansaaren ja Koloveden kansallispuistoihin.

Suuressa lintuhäkissä on neitokakadu, pikkupapukaija Roope, joka on ollut lemmikkinä jo yhdeksän vuotta .

Kukka- ja Sekatavarapuoti Kodinhelmen asiakkaat ovat saaneet uusia palveluja lähes joka vuosi tämän kymmenen vuoden aikana, esimerkiksi Posti, Matkahuolto, kalastusluvat, Alkon noutopiste, Tempur – tyynyt ja -vuoteet, hautaustoimistopalvelut ja haudanhoitopalvelut.

Meillä kaikilla on 24 tuntia vuorokaudessa, mutta mihin niitä tunteja kukin käyttääkään.

– Aina kannattaa yrittää ja kokeilla jotain uutta. Kun jonkun oppii ja saa toimimaan, aivot ajattelevat jo seuraavaa.

Aina ei ideat nousesiivilleen. Esimerkiksi kun Pullaposki lähti Enonkoskelta, Männynsalo pisti pyynnöstä pystyyn liikkeensä peräkammariin Kahvi-Kammarin 2013.

– Siellä kävi vähänlaisesti porukkaa. En uskaltanut laittaa siihen tarpeeksi resursseja. Olisi pitänyt remontoida elintarvikehuoneistoksi hyväksyttävä keittiö ja palkata toinen immeinen leipomaan. Ilman tuoretta pullaa kahvi käy huonosti kaupan. Nythän kahvilatilanne on kylällä mallillaan, kiitos Maitolaiturin.

Kodinhelmen palveluvalikoima ei jää tähän. Männynsalolla on paljon tulevaisuudensuunnitelmia, joita tässä vain pari. Aputoiminimet Enonkosken Wanha Kauppiastalo ja Enonkosken Wuokraamo ovat tulossa.

Wanhan Kauppiastalon kohdalle, kosken yläjuoksulle on suunnitteilla talviuintipaikka. Maksullinen talviuinti on osa uutta liiketoimintaa ja talviuintiseura EnonKoskikarat on tulossa Eläköön Enonkoski-yhdistyksen kerhotoiminnaksi. Ensimmäinen talviuintikausi alkaisi tämän vuoden syys-lokakuussa.

– Kun Savonlinna ja Saimaa-ilmiö saa sen 2026 Euroopan kulttuuripääkaupunki-tittelin, alkaa täälläkin tapahtua. Wanhan Kauppiastalon pysyväisnäyttelyt Enonkosken teollisesta historiasta ja vintin retkeilymajatoiminta piha-alueen virkistystoimintoineen käynnistyvät tuoden matkailullista lisäarvoa Enonkoskelle.

– Olen sitä mieltä, että paikkakunnan yrittäjien ja kunnan olisi syytä puhaltaa yhteen hiileen ja luoda yhtenäinen markkinointi- ja varausjärjestelmäkokonaisuus. Nykyajan matkaaja tekee valintansa pitkälle netissä. Me kaikki rakentaisimme Enonkosken tulevaisuutta yhdessä!

Kukka- ja Sekatavarapuoti Kodinhelmen palvelutarjonta kasvoi vuosi vuodelta

2010 Kaupparekisteriin, toiminta alkoi vuokralaisena ja kukkakauppana

2013 Kiinteistön osto

2013 Matkahuolto-asiamies

2013 Pieni kahvila

2014 Enonkosken osakaskunnan kalaluvat

2015 Minikirppis

2015 Postin palvelupiste

2016 Haudanhoitopalvelut

2017 Tempur jälleenmyyjä, patjat ja sängyt

2018 Hautaustoimistopalvelut

2019 Wurth pienrautatuotteet

2019 Alkon noutopiste

2020 Wanha Kauppiastalo

2020 Enonkosken Wuokraamo, kajakit