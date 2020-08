Hanhivirran työt käyntiin

0

Maanteillä 471 Hanhivirran lauttapaikalla Enonkoskella toteutetaan ajalla 1.8.2020-31.10.2020 lauttarantojen peruskorjausurakka. Tilaaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus. Toimenpiteellä mahdollistetaan suuremman lossikaluston käyttöönotto lauttapaikalla. Rakennustöistä aiheutuu meluhaittaa ja liikenteen häiriöitä lautta-/tieliikenteeseen.

Lauttapaikkojen maatuet peruskorjataan ja korotetaan. Urakka-aika Hanhivirrassa on 1.8.-31.10.2020.

Töiden aikana lauttapaikalla liikenne ohjataan kiertotielle tilapäisten elementtimaatukien avulla. Muuttuvien liikennejärjestelyjen vuoksi kehotamme tienkäyttäjiä varovaisuuteen sekä tarkkaavaisuuteen.

Osa töistä on meluavaa. Meluhaittojen välttämiseksi urakoitsija toteuttaa työt pääasiassa päiväsaikaan ja arkipäivisin. Urakan aikana saattaa lauttapaikalla esiintyä liikennekatkoksia, joista myös Suomen Lauttaliikenne Oy pyrkii tiedottamaan etukäteen.