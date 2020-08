Lukijalta: Kerimäen kirkko vetää ihmisiä ja vaikuttaa!

0

Kerimäkeä koskevassa T-paidassa on täplä Kerimäen kohdalla ja slogan: ”Savolaista suuruudenhulluutta”! Tuo leikkisä slogan osunee hieman kohdalleen ja toisaalta voimme nykyisin ajatella, että aikanaan Kerimäen kirkon rakentajilla ja siihen vaikuttaneilla oli rohkeutta ja viisautta. He rohkenivat ja kykenivät rakennuttamaan ja rakentamaan noin uljaan temppelin!

Kerimäen kirkko tunnetaan maailman suurimpana puukirkkona ja se on Suomen suurin kirkkotila. Kirkko on vetänyt tänäkin kesänä erityisesti kotimaisia matkailijoita varmaan noin 15-20.000! Vieraskirjaan tullee nimiä vajaa 10 000, mutta läheskään kaikki eivät käydessään nimeään siihen kirjoita.

Kirkko on alueemme yksi tärkeimpiä nähtävyyksiä ja turistikohteita. Se tekee yleensä vaikutuksen ensi kertaa kirkkoon tulevaan. Mutta se tekee vaikutuksen vaikkapa minuun joka kesä, kun aina uudelleen astun kirkkoon sisälle. Paitsi että ”keltainen jättiläinen” on turistikohde ja puurakentamisen mestarinäyte, se on rukouksen ja Jumalan palvelemisen paikka. Kirkko hiljentääkin koollaan ja ”interiöörillään” sinne menijän. Myös Alexandra Såltin-Frosteruksen alttaritaulu puhuttelee kirkossa vierailevaa.

Kerimäen kirkkoherrana ison kirkon rakentamiseen aikaan toiminut Frederik Neovius vaikutti vahvasti siihen, että tuolloin 1800-luvun puolivälin kynnyksellä rakennettiin näin valtava temppeli. Ensin tuli ohje rakentaa kivikirkko, mutta seurakunta vastasi sen olevan liian kallis. Sitten tulivat piirustukset 1000 istumapaikan kirkkoa varten ja se taas todettiin liian pieneksi. Sitten A.F. Granstedt piirsi kirkon piirustukset, jotka edelleen ovat tallessa. Mitään mittojen sekoittumista ei siis tapahtunut.

Kirkon rakentamista johtivat Axel Magnus Tolpo ja poikansa Theodor Tolpo. Isä-Tolpo kuoli jo kesällä 1845 ja vain 22-vuotias Theodor johti kirkon rakentamista seuraavat reilut kaksi vuotta. Heidän työstään on valmisteilla kirkko-ooppera, joka toivottavasti nähdään ja kuullaan kesällä 2022 myös Kerimäen kirkossa.

Kirkon ylläpidon viimeinen suuri ponnistus oli ulkomaalaus korjauksineen kesällä 2009. Se onnistuikin loistavasti ja sen jälkeä voimme edelleen ihailla, kun kirkko loistaa auringon valossa Aittokannanmäellä. Suunnittelijat, valvojat ja Maalausliike Joronen tekivät upean työn! Seuraavaksi pitäisi saada vihdoin kirkon katon korjaus käyntiin ja pian sen jälkeen toivottavasti suuri urakka, kirkon sisämaalaus käyntiin! Sen ajan kirkko joutunee olemaan ainakin yhden kesäkauden suljettuna, koska maalaustyötä voinee tehdä vain toukokuu-syyskuu ajanjaksolla.

Kirkon vihkimisestä tulee kesäkuulla 2028 180 vuotta. Toivottavasti sisämaalaus saadaan reilusti ennen sitä tehtyä, mieluiten ennen 2025, johon tosin ei ole enää montaa vuotta. Asia on otettu myös seurakunnan investointiohjelmaan ja testamenttilahjoitukset auttavat hankkeen aloittamisessa. Myös ulkopuolista tukea ja rahaa tarvitaan, sillä huolellinen työ kirkon sisätiloissa vie paljon aikaa ja vaatii erityisiä järjestelyitä telineineen ja materiaaleineen.

Vaikuttakoon Kerimäen kirkko edelleen vuosikymmeniä eteenpäin ja kertokoon se aina uusille sukupolville ihmisten työstä ja rakkaudesta kotiseutua kohtaan sekä Jumalan armosta ja hyvyydestä! Varjeltukoon se kaikelta vahingolta!

Toivo Loikkanen

Aluekappalainen, Kerimäen kirkon ”vikaari”