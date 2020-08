Varallaoloon tarvitaan toimiva järjestelmä

0

Sopimuspalokunnat ovat toiminnallaan pitäneet jo pitkään huolta siitä, että kustannustehokkaalla mallilla on saatu hyvä lähtövarmuus hätätilanteiden varalle, vaikka vakituisen ammattihenkilökunnan läsnäolo varsinkin pienillä asemilla on kaventunut paljon. Keskiarvotkin osoittavat, että ainakin Etelä-Savossa hälytyksiin on lähdetty varsin nopeasti. Yksi peruspilari on ollut varallaolojärjestelmä, jolla on sitoutettu väkeä päivystysvalmiuteen lomasesongit ja viikonloput mukaan lukien. Se on edesauttanut muun muassa sitäkin, että koulutustasoa on ylläpidetty aktiivisesti.

Varallaolojärjestelmä on nyt kuitenkin osoittautunut ongelmalliseksi työaika- ja korvauskysymyksiin liittyvien oikeuskäsittelyiden vuoksi ja asian parissa painitaan eri puolilla Suomea.

Yleisesti järjestelmää pidetään hyvänä, eikä varsinkaan sopimuspalokunnissa olisi intoa sen muuttamiseen. Muutosta näyttää kuitenkin olevan edessä ja syksyn aikana pyritään löytämään korvaava malli.

Koko seutukunnan etu on varmasti se, että tilalle löydettäisiin liki pitäen nykyistä vastaava järjestelmä. On vaikea kuvitella sopimuspalokuntia tehokkaampaa tapaa huolehtia laajan maakunnan hälytyksistä.

Sopimuspalokuntien toiminnassa on kohtuullisesti väkeä mukana seudullamme, mutta uusia tekijöitäkin kaivataan jatkuvasti, eikä heikennyksiä toimintaan kaivata yhtään. Enemminkin voisi olla pitkästä aikaa paikallaan tarkistaa arvokasta työtä tekevien korvauksia nykyistä korkeammalle.