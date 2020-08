Ruovikot saivat kyytiä niittotalkoissa – Pro Ruokojärvi on innostanut mökkiläiset isolla joukolla mukaan töihin

0

Kaksi kahdentoista tunnin pitkää työpäivää ja yli kolme hehtaaria niitettyä ruovikkoa: siinä Pro Ruokojärvi -yhdistyksen viime viikonlopun talkoiden saldo.

Ruokolahden ja Toroppalan väliin jäävän sisäjärven, Ruokojärven kunnostus eteni viikonvaihteessa hyvän harppauksen. Vuorossa oli meneillään olevan kunnostushankkeen kolmas osio, järviruo’on niitto.

Niittourakka oli myös kunnostuksen ensimmäinen sellainen vaihe, jossa tarvittiin runsaasti talkooväkeä matalien rantojen viikateniittoon ja niittojätteen kokoamiseen.

Kutsu oli kuulunut hyvin. Hommiiin tuli pitkälti kolmattakymmentä henkeä ja runsaasti konekalustoa traktoreista moottoriveneisiin.

– Taitaa olla edustus kaikilta järven rantamökeiltä ja muitakin osallisia on tullut. Kunnostus alkaa konkretisoitua nyt asukkaille, iloitsi Pro Ruokojärven sihteeri Paula Muhonen.

Nykyisen hankkeen puitteissa on viime vuonna avattu Suursaaren pengertietä kahdella kolmemetrisellä virtausaukolla. Pennasenlahden uomassa on tehty eroosiontorjuntaa.

Järviruokojen niitto sisältyy vielä samaan hankkeeseen, jonka kustannusarvio on 65 000 euroa. Ely-keskus rahoittaa kuluista puolet. Yhdistyksen osuus katetaan talkootyöllä.Ruovikkoa on tarkoitus niittää kolmena vuonna peräkkäin.

– Niittoala on noin seitsemän hehtaaria, ja lisäksi pari hehtaari mosaiikkimaista niittoa. Esiselvityksessä löytyi järven molemmissa päissä esiintyviä viitasammakoita ja sudenkorentoja, jotka pitää ottaa huomioon, toteaa Muhonen.

Pennasenlahdessa olevaan vesiruttoon niittäjät eivät koske.

Niittosuunitelman on tehnyt vesistökunnostaja Janne Raassina. Koneniittoa urakoi joensuulainen Henkan helppi eli Henri Leskinen. Viikonloppuun riitti myös paljon käsiniittoa. Niittojätteen korjaaminen rannasta eteenpäin kuului talkoolaisille.

– Kaislojen rantauttaminen oli yllättävän kovaa työtä, tunnusti Paula Muhonen.

Ruokokasat päätyivät lähiseudun pelloille leviteltäväksi.

Pro Ruokojärvelle on jo vetämässä rahoitushakemus uudelle kunnostushankkeelle, jossa torjuttaisiin eroosiota Levälahdessa ja poistettaisiin kelluslehtistä kasvustoa.

– Myös särkikalojen ja lahnojen hoitokalastuksesta on keskusteltu, mutta katsotaan miten rahoituksen kanssa käy, sanoo Paula Muhonen.

Ruokojärven ruovikko on jo monin paikoin ehtinyt edetä pitkälle järven selälle ja vapaan veden osuus on pienentynyt.

– Niitto parantaa oleellisesti virkistyskäytön ja kalastuksen mahdollisuuksia.

Talkoilla oli myös muunlaisia vaikutuksia. Moni sanoi, miten mukava on tutustua naapureihinsa paremmin.

Niittotalkoot jatkuvat tulevana viikonloppuna ja käsipareja taas tarvitaan.