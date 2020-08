Karvilan Panimo laajentaa tuotannon kuusinkertaiseksi – uuden hallin pohjatöihin ensi viikolla

0

Ensi viikolla iskee kaivinkoneen kuokka maahan Karvilan Panimon nykyisen tuotantolaitoksen vieressä. Siitä alkaa uuden hallin rakentaminen enonkoskelaiselle pienpanimolle.

Toimitilojen laajeneminen yli 700 neliömetrillä mahdollistaa vuotuisen tuotantokapasiteetin laajentamisen noin 50 000 litrasta 300 000 litraan, jopa enempäänkin.

– Laajennus nostaa panimon uuteen kokoluokkaan, jolla päästään tavoittelemaan valtakunnallista keskusliikejakelua, sanoo Karvilan Panimoa vetävä yrittäjä Jouni Purontaus.

Kyse ei ole ihan pienestä askeleesta. Uuden hallin ja laitteiston kustannusarvio on noin 700 000 euroa.

Investointi pohjautuu omiin pääomiin, joskin ely-keskuksen tukihakemus on vielä käsittelyssä. Enonkosken kunta on ollut mukana vain luvituksissa.

Vuosi sitten aloittaneen panimon toiminnan laajentaminen etenee alkuperäisen strategian mukaisesti. Korona tosin aiheutti neljän kuukauden viiveen: elementtihalli oli määrä tilata jo maaliskuussa.

Hallin pystytys alkaa perustusten teon jälkeen syyskuun puolivälissä. Pannut alkavat pöhistä uusissa tiloissa ensi tammikuussa.

Kapasiteettia tulee 3000 litran vuorokausituotantoon yhdessä vuorossa. Nykyiset 500 litran kattilat jäävät myös toimintaan. Pullotuslaitteen teho riittää jo nyt isompaan tuotantoon.

Samassa yhteydessä tontille tehdään toinen kaivo veden riittävyyden turvaamiseksi.

Uusissa tiloissa panostetaan energiatehokkuuteen. Nyt viemäriin päätyvä kattiloiden jäähdytysvesi tullaan jatkossa ottamaan talteen, jolloin lämmennyt vesi pystytään hyödyntämään jatkoprosessissa. Energian lähteiksi tulevat myös biokaasu ja maalämpö.

Karvilan Panimo työllistää yrittäjät mukaan lukien nyt puolenkymmentä ihmistä. Laajennuksen myötä määrä tuplautuu.

Purontauksen visiona on ollut löytää työntekijät läheltä ja se on myös toteutunut.

– Yksi työntekijä kulkee töihin naapurista polkupyörällä.

Sitä mukaa kun olutta on ehditty tehdä, kaikki on myyty

Tuotteiden markkinoinnista vastaa Jounin veljenpoika Ville Purontaus ja oluen valmistusprosessia ohjaa Anttipekka Ny.

Panimon ensimmäinen vuosi on sujunut suunnitellusti. Painopiste on ollut kuluttajamyynnissä.

– Sitä mukaa kun olutta on ehditty tehdä, kaikki on myyty. Uusia private label -kauppoja on jouduttu jopa rajoittamaan, että ollaan voitu pitää jälleenmyyjät tyytyväisinä, sanoo Jouni Purontaus.

Private label tarkoittaa oluteriä, jotka ostaja tilaa omalla etiketillä varustettuna. Kohderyhmänä ovat muun muassa yritykset.

– Konseptia on tarkoitus tehostaa jatkossa, kun uuteen halliin saadaan etikettien painohuone ja neuvottelutilat yritysasiakkaita varten, sanoo Ville Purontaus.

Suurimmat Karvilan oluiden myyjät ovat tänä kesänä olleet paikalliset yrityskumppanit Korpi Bistro ja Maitolaituri. Jalansijaa on jo pääkaupungissakin: Helsingissä on nyt 14 jälleenmyyntipistettä.

Purontaukset ovat erityisen tyytyväisiä uusintaostojen määrään.

– Monilla pienpanimoilla valikoima uusiutuu koko ajan, mutta me olemme hakeneet hyvään tuotteeseen perustuvaa brändiuskollisuutta ja se näyttää toimivan.

– Nykyisen kuuden lajin rinnalle tulee vielä ehkä pari uutta tuotetta. Meidän perusjuttumme ovat tutut, hyvät ja tasalaatuiset tuotteet.

Ravintoloihin Karvilan Panimo ei aio isommin lähteä pyrkimään, koska niiden tuotetoimittajaksi pääsystä on kova kilpailu.