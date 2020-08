Cafe Enonkoski suljettiin- Yrittäjä Pasi Pekkosella uusia suunnitelmia paikalle ensi talveksi

0

Cafe Enonkosken ravintola on suljettu, mutta polttoainemyynti toimii.

Yrittäjä Pasi Pekkonen sanoi, että koko ajan käydään neuvotteluja siitä, miten paikassa jatketaan.

– Meillä ei ole mitään tarvetta hävittää tätä paikkaa. Se on toiminut erinomaisen hyvin. Tällä hetkellä kellään meidän perheemme jäsenellä ei ole aikaa keskittyä tähän paikkaan, koska bisneksemme Etelä-Suomessa vie kaiken ajan.

Pekkonen kertoi, että syksyllä ja viimeistään alkutalvesta selviää, miten tästä jatketaan.

– Jos ketä kiinnostaa vuokrata tai ostaa paikkaa, ottaa vaan yhteyttä. Jos aukioloajat ovat asialliset ja tarpeeksi pitkät, niin kyllä siinä pärjää. Se on aito konsepti. Kuntoon laitettu talo, kuntoon laitettu keittiö ja pihapiiri, mikäs siinä.