Kyläkävelyllä tietopaketti Kerimäen rakennuksista – Historiaa: Kerimäki-seura tarjoaa opastetun kierroksen kirkonkylän raitilla.

Minkälaisia vaiheita Kerimäen vanhalla apteekintalolla on ollut yli sadan vuoden aikana? Miten kirkonkylän liikekeskusta on syntynyt? Mikä oli kirkkorannan merkitys kylän kehittymiselle ja mitä raitin varrella olevat rakennukset kertovat?

Jos Kerimäen kirkonkylän ydinkeskustan rakentuminen ja vaiheet kiinnostavat, kannattaa ensi viikon torstaina hoitaa itsensä kirkon juurella olevalle pysäköintialueelle klo 18.

Sieltä käynnistyy Kerimäki-seuran ensimmäinen kyläkävely. Noin puolentoista tunnin mittaisella iltalenkillä toimii oppaana Annukka eli Anna-Liisa Seppänen-Kuikka.

Reitti kulkee pääosin kirkkorannan ja vanhan apteekintalon akselilla.

– Tuosta isosta rakennuksesta on helppo aloittaa, kirkonkylän kaikki historia perustuu siihen, sanoo Seppänen-Kuikka viitaten isoon kirkkoon.

Kerimäki-isäntä Kari Muhonen kertoo, että ajatus kirkonkylän rakennusten ja paikkojen historiaa valottavasta kyläkävelystä tuli eräältä Kerimäelle taannoin muuttaneelta ihmiseltä.

– Seuran johtokunta innostui asiasta ja Annukka oli luonnollinen valinta oppaaksi, toteaa Muhonen.

– Vaikka olen asunut Kerimäellä 30 vuotta, on paikkakunnan historiassa niin paljon sellaista mielenkiintoista, josta ei tiedä mitään. Veikkaan, että sama tunne on monella.

Savonlinnan oppaissakin toiminut Annukka on vetänyt opastuksia muun muassa hautausmaalla, kirkossa, Hytermässä ja Salpalinjalla.

– Kirkonkylän keskustan rakennushistoria vaikutti kiinnostavalta, joten piti itsekin ensin ryhtyä kunnolla perehtymään siihen, vaikka omia muistikuviakin on pitkältä aikaa.

Annukka on valikoinut kierrokselle parikymmentä kohdetta. Yksi täky on ainakin vanha apteekintalo, joka on toiminut lisäksi ainakin pankkina, hautaustoimistona ja majatalona.

– Romu-Heikin talo tietysti myös, ja koko liikekeskuksen synty. Uusi tie tuli ja halkaisi kirkonkylän.

Seppänen-Kuikka harmittelee, miten paljon puutaloja on ehtinyt hävitä kyläkuvasta.

– Viidessäkymmenessä vuodessa on tapahtunut paljon muutoksia, iso osa niistä 1970-80-luvuilla. Onneksi kirkkorantaan vievän tien toinen puoli on säästynyt.

Pitäjän historia on niin ehtymätön kaivo, että siitä riittäisi vaikka mitä kerrottavaa.

Peruslähteenä Annukalla on ollut Vanhan Kerimäen historia, mutta tietoja ja hauskoja tarinoita on löytynyt myös lukuisista paikallisista muisteloteoksista.

– Löytyi muun muassa Elli Sipisen vanhasta postista tekemä vihkonen.

Hyvä lähde on ollut Reijo Pakarisen kirjoittama Kerimäen Osuuspankin 100-vuotishistoria.

– Pitäjän historia on niin ehtymätön kaivo, että siitä riittäisi vaikka mitä kerrottavaa. Kerimäen uusimman historiahankkeen haastatteluja tehdessä olen huomannut, että muistitietoa häviää nopeasti.

Kyläkävelystä on tarkoitus tehdä vuorovaikutteinen, eli osallistujat voivat täydentää kohteiden tietoja ja taustoja omilla huomioillaan ja tarinoillaan.

Oppaalle tulee käyttöön megafoni, joten puheen kuuluvuus ulkona ryhmässä liikuttaessa on turvattu.

Kerimäki-seuran järjestämä Kyläkävely Kerimäen kirkonkylässä to 6. elokuuta. Kokoontuminen kirkon alaparkkipaikalle klo 18.