Petankkiareena kutsuu Punkaharjulla – NaPa ry:n kisaperinne jatkuu lauantaina uudistetulla kentällä

0

Naaranlahden entisen koulun viereistä kenttää on kesän mittaan talkoiltu takavuosien kaltaiseen kisakuntoon. Ylimääräinen kasvillisuus on niitetty pois ja alueelle on rakennettu uudenkarheat petankkikentät. Tarkemmin ottaen paikalle on valmistunut tiettävästi yksi seudun parhaimmista petankki-areenoista: kenttiä on nyt seitsemän ja aluetta on kehitetty nimenomaan petanque-tapahtumia varten.

Urakoinnin taustalla on talvella henkiin herätetty Naaranlahden Pallo ry, joka on sopinut Savonlinnan kaupungin kanssa vanhan kentän ylläpidosta ja kunnostanut sitä pääosin omakustanteisesti. Kentät on tehty niin, että niiden pitäisi palvella pitkälle tulevaan.

– Ensin kaivettiin pohjat ja poistettiin juurakot kenttien kohdalta. Tämän jälkeen laitettiin hiekkaa ja suodatinkangasta pohjalle. Lopuksi pinnalle levitettiin noin viiden sentin kerros kivituhkaa, NaPa ry:n puheenjohtaja Veikko Kero kertoo.

– Tarkoituksena on vielä siistiä viereistä peltoaluetta niin, että sitä voidaan käyttää parkkipaikkana.

Tositoimiin uudistetulla kentällä päästään ensi lauantaina, kun paikalla järjestetään Naaranlahti Pétanque Grand Prix. Sen myötä saa jatkoa vuosia tauolla ollut paikallinen perinne: petankkikisoja nimittäin järjestettiin NaPa:n toimesta aktiivisesti 90-luvun alusta 2000-luvun alkuun asti. Kisat, kuten seuran muukin toiminta kuitenkin hiipuivat useaksi vuodeksi.

Keron mukaan petankkipeleistä on kuitenkin tullut tasaisesti toiveita ja hiljattain NaPan toiminnalle vaikutti olevan muutoinkin tilausta. Seuran nimissä pidetään tänä vuonna myös Hiukan vaarallinen kyläjuoksu -tapahtuma syyskuun puolivälissä. NaPa:n väkeä oli talkoilemassa myös Puruvesi Swimrunin järjestelyissä heinäkuussa.

– Jäseniä on tullut tähän mennessä jo noin 40. Vanhojakin ”napalaisia” on innostunut taas mukaan. Kenttätalkoissakin on oltu parhaimmillaan noin parinkymmenen hengen voimin, Kero iloitsee.

Petankkikisa järjestetään Keron mukaan perinteiseen tapaan tsehovilaisessa hengessä.

– Reippaan urheilun lisäksi tarjolla on ruumiin ravinnoksi muikkusoppaa ja hengen ravinnoksi Emmi Kuittisen luotsaama Itkuvirsityöpaja.

Turnausmuotona on perinteinen trippeli-cup. Joukkueeseen kuuluu kolme pelaajaa, joista yksi toimii kapteenina. Ilmoittautumismaksu on 15 euroa per joukkue. Lastensarja on ilmainen. Yleisö voi tulla vapaasti seuraamaan pelejä.

Ennakkoilmoittautuminen tapahtumaan on jo käynnissä. Paikan päällä voi vielä ilmoittautua mukaan kello 10 asti.

– Sen jälkeen aloitetaan pelaaminen. Alkuerien jälkeen on vuorossa ruokailu ja itkuvirsityöpaja. Sen jälkeen jatketaan ratkaiseviin peleihin.

NaPa:n odotukset tapahtuman suhteen ovat maltilliset. Kero kuitenkin arvioi, että pelaajia saapunee paikalle kuitenkin joitain kymmeniä.

– Tänä kesänä tärkeintä on ennen kaikkea toiminnan käynnistäminen. Koronankin vuoksi oli pitkälle kevääseen epävarmuutta siitä, päästäänkö kisoja pitämään. Katse on meillä muutoinkin jo tiukasti ensi vuodessa, jolloin pidetään NaPan 30-vuotisjuhlaturnaus.

NaPan toiminnasta voi lukea lisää seuran uudistuteilta kotisivuilta: napary.fi

Sivustolla on myös mahdollisuus vanhojen kisatunnelmien tarkasteluun. Valokuvien lisäksi galleriasta löytyy videoarkisto, johon on kerätty videomateriaalia vanhoilta VHS-nauhoilta.

Naaranlahti Petanque Grand Prix la 1.8. klo 10 alkaen. Paikkana entisen Naaranlahden koulun kenttä Kesälahdentie 1472,

Punkaharju.