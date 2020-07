Hepokatti keksii aina jotain uutta -Tänä kesänä Vaahersalon maitolaiturikeskuskirjasto ja lasten valokuvausleiri

0

B&B Majoitus Hepokatin kotieläinpiha on ollut lapsiperheiden suosiossa. Joka päivä kesä-heinäkuun ajan kotieläinpihan eläinten ruokkiminen on ollut hauskin ohjelmanumero. Ankat, kanat, vuohet, ponit, kissat ja koira ovat saaneet ruokaa innokkailta lapsilta, mutta myös aikuisilta. Isovanhemmat ovat tulleet lastenlastensa kanssa ja onpa Hepokatissa ollut etätyöntekijöitäkin. Vuohionkiminen tarkoittaa muuten vuohien ruokkimista herkullisilla lehtikerpuilla.

Tänä kesänä oli jotain uutta lapsille. Lasten valokuvausleiri oli ensimmäistä kertaa Hepokatissa. Aikuisilla on aikaisemmin ollut valokuvauskurssi kesäsesongin ulkopuolella.

Kurssin opettaja, perheyritys Hepokatin isäntä Yrjö Utti on opettanut ammattikorkeakoulussa yli 20 vuotta, joista kymmenen vuotta valokuvausta ja ollut lehtikuvaajanakin.

Tämä on Hepokatille yhdeksäs kesä. Hepokatti alkoi 2012.

Kaikki valokuvauskurssilaiset olivat Helsingistä: Venla Vilenius, Kerttu Valkeapää ja Aaro Virkkunen.

Annetaanpa kurssilaisen itsensä kertoa miten meni. 13-vuotias Aaro Virkkunen pääkaupunkiseudulta kirjoittaa:

– Jo saapuessamme Hepokattiin saimme siitä hyvän kuvan. Oma mökkimme oli iso ja kaikin maustein varustettu.

– Pihalla pystyi puolestaan tekemään lähestulkoon mitä tahansa aina jalkapallosta sulkapalloon ja frisbeegolfista mölkkyyn. Myös pihalla olevat eläimet, kuten ponit, kanat, puput ja lampaat olivat kerrassaan suloisia.

Virkkunen jatkaa kertoen, että hänet oli ilmoitettu Hepokatin valokuvausleirille, eikä se todellakaan pettänyt odotuksia.

Kurssin vetäjä opetti valokuvausta huumoria unohtamatta mukavassa tunnelmassa.

– Saimme käyttää kunnon kameroita ja tekniikasta kuvaamiseen opetettiin hienosti. Oli upea tunne, kun sai yhdistettyä hyvät välineet ja vinkit, joita olin päivien mittaan saanut sekä se, kun ne tuottivat mieleistä tulosta.

Virkkusen mukaan leiri oli yksi parhaista, joilla hän on ikinä ollut.

– Siitä teki hienon myös siellä tarjottava kotiruoka, joka oli lievästi sanottuna herkullista.

– Sekä valokuvauskurssista että Hepokatista jäi kaikin puolin hyvät muistot ja toivon, että pääsen sinne myös ensi kesänä.

Vaahersalon kyläyhdistys kunnosti talkoilla Hepokattiin vanhaan maitolaituriin kirjaston, joka on aina auki.

Sieltä saa lainata kirjoja ja lehtiä. Teija Stenberg-Kero ja Tarja Salminen Vaahersalon kyläyhdistyksestä esittelivät kirjastoa. Liekö Suomen pienin?

– Aseman Taidelaiturilla on Laukansaaren pääkirjasto ja tämä on sen keskuskirjasto.

Laukansaaren kirjastosta jos ottaa kirjan, se maksaa euron, mutta Vaahersalon maitolaiturikirjastossa lainaaminen ei maksa mitään.