Terho Kaskiselle Savonlinna-mitali ja Kira Boesenista Savonlinnan Musta Pässi 2020

Savonlinna-mitalistit julkistettiin Pyhän Olavin päivänä. Kaupunginhallitus myöntää vuosittain mitalit tunnustuksena ansiokkaasta toiminnasta kaupungin hyväksi.

Mitalit saivat toimitusjohtaja Christine Lund, rakennusneuvos Terho Kaskinen ja Savonlinnan Sotaveteraanit ry:n kunniapuheenjohtaja Martti Repo.

Perusteluissa todettiin, että rakennusneuvos Terho Kaskinen on toiminnallaan yrityselämässä ollut yksi alueemme elinvoimaisuuden ylläpitäjistä. Hän on myös iso työllistäjä.

Vuonna 1989 perustetun RakennusliikeTerho Kaskisen kohteista suurin osa on ollut julkisia hankkeita, kuten koulujen ja sairaaloiden korjauksia. Samaan konserniin kuuluu myös matkailualan yritys.

Kaskinen on myös Punkaharjun Kumppanuuspöydän puheenjohtaja sekä aktiivinen toimija Sääminki-seurassa, Moinsalmen alueen kyläyhdistyksessä ja Savonlinnan rakennusmestarit ja -insinöörit ry:ssä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myönsi Kaskiselle rakennusneuvoksen arvonimen vuonna 2019.

Savonlinna-mitalin ansiokkaaksi toiminnaksi voidaan katsoa mittava panos Savonlinnan kaupungin luottamusmiehenä, viranhaltijana tai työntekijänä, tai yleistä tunnustusta saanut toiminta, joka on edistänyt Savonlinnan kaupungin aineellista tai henkistä rakentamista. Ansiokkaaksi lasketaan myös teko, joka savonlinnalaisen suorittamana on tehnyt Savonlinnan nimeä tunnetuksi myönteisellä tavalla ja jolle annetaan arvoa Savonlinnan kaupungin ulkopuolellakin. Kaupungin hallintokunnilla ja savonlinnalaisilla järjestöillä on oikeus tehdä kaupunginhallitukselle esityksiä mitalin myöntämisestä.

Helsingin Savonlinna-seura osallistuu ansioituneen savonlinnalaisen eli Mustan Pässin valintaan. Mustan Pässin julkistus tapahtuu aina Olavin päivänä 29.7. Savonlinnassa.

Mustan Pässin valintaraadissa ovat mukana lehdistön edustajat, myös Puruvesi-lehti osallistui valintaan.

Kira Boesenin valinta Savonlinnan Mustaksi Pässiksi oli hänelle itselleen yllätys.

Boesen on sydämeltään näyttelijä, mutta sen lisäksi johtanut Taidekoulu Hyrrää, opettanut Taidelukiossa, ohjannut paljon lapsia ja nuoria.

Hän pitää suurimpana saavutuksenaan sitä, että jos hän on voinut antaa pienenkin murusen jollekin nuorelle elämän eväitä.

– Jos olisin työlläni voinut antaa nuorelle tai kenelle vaan, jotain sellaista, että se olisi vahvistanut hänen itsetuntoaan, tunneälyään ja kriittistä ajatteluaan.

– Jos olen työlläni onnistunut antamaan lisää rohkeutta ja luovuutta. Nykypäivän nuoret ovat erittäin fiksuja. Nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen meiltä aikuisilta voidakseen paremmin ratkaista tämän kaiken sekamelskan, mitä meidän sukupolvemme on saanut aikaiseksi.