KirkkorantaSport ei myrskytuulta säikähtänyt- Lapsia ja aikuisia oli paljon liikenteessä

KirkkorantaSport järjestettiin nyt viidennen kerran. KirkkorantaSportissa oli tänäkin vuonna monipuolinen ohjelma, jokaiselle jotakin: lentopalloa, golfia, judoa,Kerimäki-biitsi 2020-turnaus, pomppuvalas, salibandya ja Puruvesi Open 2020-katusählyturnaus, suunnistusta, bocciaa, yleisurheilua, circuit-treeni ja ampumasimulaattori. Eikä sovi unohtaa Kerimäki-seuran kahviota.

Pentti Kinnunen, Lassi Malinen, Päivi Mohell ja Vilho Hämäläinen esittelivät kuulapeli bocciaa, joka on petankin kaukainen serkku. Kaikki kiinnostuneet saivat kokeilla suuria, kovamuovisia kuulia. Hämäläinen selvensi, että talvisin Kerimäen Eläkkeensaajat pelaavat sisällä ja silloin käytössä on pehmeämmät muovipallot. Kerimäellä ollaan sen verran pelattu, että Mikkelin piirin mestaruuskisoissa naiset tulivat toiseksi. Kentällä on kuusi heittäjää ja tuomari. Kinnunen kertoi, että Viro ja Ranska ovat boccian mestareita.

Olavin Rasti viritti Kirkkorantaan nauhalabyrintin, joka oli varsinainen suunnistussimulaattori. Ne, jotka luulivat, ettei suunnistusta voi tehdä avoimella kentällä, erehtyivät. Janne Kaiponen, Iida-Emilia Kaiponen, Kalle Huttunen, Tuomas Huttunen ja Pekka Inkeri laittoivat nauhoja reitiksi.

Rastilla kävi suunnistamassa osa 860 metrin sprintin ja osa labyrintin. Sprintin suoritti 26 ja labyrintin 30. Ikähaarukka oli laaja: nuorin osallistuja oli kaksivuotias ja vanhimmat yli 65-vuotiaita.

Esittelyn ja ohjeistuksen hoitivat ORan nuoret suunnistajat Iida-Emilia Kaiponen ja Kalle Huttunen. Inkeri kertoi, että samaiset nuoret suunnistajat ovat pitäneet lapsille suunnistuskerhoakin.

Perinteinen Puruvesi Open 2020 katusäbäturnaus pelattiin Kerimäen torilla. Tällä kertaa mukana oli viisi joukkuetta. Pelit pelattiin yksinkertaisena kaikki vastaan kaikki sarjana.

Teemu Tiainen kertoi, että päivä tarjosi kymmenen tasaista ja tiukkaa 2 kertaa 10 minuuttia kestänyttä ottelua.Voittajaksi selviytyi vain yhdellä pistemenetyksellä päivän pelannut Hupi & Puli-Ukot, toiseksi tuli Sporting Club ES ja pronssille Geylapallot.

Mukana turnauksessa oli myös ikämiesjoukkue Alhontien Allstar’s, joka sijoittui neljänneksi, sekä viidenneksi tullut Rantasalmen Sulttaanit, jonka päivän ainut piste tuli tasapelistä mestareita vastaan.

– Järjestäjä kiittää kaikkia mukana olleita ja tapahtumaan muutenkin osallistuneita, eiköhän sitä jälleen ensi kesänä kokoonnuta torille pelaamaan ja pitämään hauskaa,kertoi Tiainen.

Kerimäki-Biitsi 2020 Kirkkoranta-Sport tulokset:

Miesten sarjan 1. Henkka/Tiitus 2. Immo/Jussi 3. Räsänen/Siren

Seka-sarjan 1. Elina/Maje 2. Noora/Jussi 3. Elina/Juho