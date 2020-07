Taiteilija Marja Kardellin elementit ovat tuli, jää ja vesi

0

Punainen navetta ja piha on laitettu siistiksi kuin sadussa. Sisällä soma navettagalleria täynnä unenomaisia utuisia töitä, joista löytää valoa, varjoa ja mystisiä muotoja, ihmishahmoja ja kasvojakin.

Galleriassa on myös Kardellin maalaamia muotokuvia, valokuvia ja ikoneille oma huone. Pöydillä on pyöreälle koivunlevylle maalattuja koiran kuvia ja kukkia, kieloja ja kalloja.

Kuvataiteilija Marja Kardell on asunut vuoden Savonrannalla ja on viihtynyt. Raumalla syntynyt, Lahdesta kotoisin oleva Kardell on aikaisemmalta koulutukseltaan kelloseppä.

Koronakevät sotki suunnitelmat, mutta uusia syntyy koko ajan. Kardell rakensi miehensä kanssa tämän kesäpaikan navettaan talven ja kevään aikana Taidenäyttely Marja Kardellin.

Galleria on sisältä yhtä siisti kuin ulkoa. Räsymattoja, kynttilöitä, tuoreita kukkia, vaaleat hirsiseinät ja navetan vintiltä löytyneet kangaspuut, jotka ovat vain koristeena, koska niistä puuttuu osia.



– Minä olen nyt onnellinen, kun saan vain maalata, vaikka keskellä yötä tulee inspiraatio, että nyt on pakko maalata, voin tulla tänne. Aiheet vain tulevat jostakin. Minulla on hirveästi ideoita.

Eläkkeellä oleva Kardell kävi vuonna 2015 kolmivuotisen taidekoulun Helsingissä.

Navettagallerian työhuoneessa on isot ikkunat. Valo saa tulla sisälle.

Kardell ei jää kuitenkaan sisälle odottamaan inspiraatiota, vaan kulkee luonnossa kamera kädessä.

– Katson ja valokuvaan sulanutta jäätä keväisin. Esimerkiksi pitsimäistä jäätä maalaan. Avajaiset jäivät koronan vuoksi pitämättä, mutta Heinävedentien varteen Kardell laittaa suurta kylttiä Taidenäyttely Marja Kardell. Taidenäyttelyn aukioloajoista sen verran, että varmimmin viikonloppuisin taiteilija on paikalla.– Minä olen nyt onnellinen, kun saan vain maalata, vaikka keskellä yötä tulee inspiraatio, että nyt on pakko maalata, voin tulla tänne. Aiheet vain tulevat jostakin. Minulla on hirveästi ideoita.Eläkkeellä oleva Kardell kävi vuonna 2015 kolmivuotisen taidekoulun Helsingissä.Navettagallerian työhuoneessa on isot ikkunat. Valo saa tulla sisälle.Kardell ei jää kuitenkaan sisälle odottamaan inspiraatiota, vaan kulkee luonnossa kamera kädessä.– Katson ja valokuvaan sulanutta jäätä keväisin. Esimerkiksi pitsimäistä jäätä maalaan.

Taiteilija maalaa akvarelleja ja öljyväritöitä, mutta käyttää myös sekatekniikkaa.

– Lappi ja Kuusamo ovat minulle tärkeitä paikkoja. Olen ajanut yksin tuhansia kilometrejä Lapissa. Olin syksyllä yrittäjä Jussi Eiramon vieraana Kakslauttasen taiteilijaresidenssissä. Minulla oli onnea. Sinne piti tulla myös japanilainen taiteilija, mutta ei tullut. Sain tehdä yksin.

Jotkut taulut ovat kuin veden pinnan alaisia maisemia. Kardell on harrastanut aikoinaan 20 vuotta sukellusta.