Turun rauhan rajapaalu on tallessa – muinaismuisto ja Simanalan kylän maamerkki odottaa kunnostajaa ja ylläpitäjää

0

Simanalan kylällä on ihmetelty, mihin katosi kylän maamerkkinä vuosisatojen ajan toiminut Turun rauhan rajapaalu? Muinaismuistolailla suojeltu kohde sijaitsee tie 4711 varrella, muutaman sadan metrin päässä Enonkoskentiestä Juvolan suuntaan.

Paalu liittyy vuonna 1743 solmittuun Turun rauhaan, jonka Ruotsi ja Venäjä keskenään solmivat. Tuolloin vedetty maiden uusi raja kulki Simanalan kylän läpi.

Paalu on ollut kateissa viime syksystä lähtien. Kylällä sitä alettiin kaivata keväällä, kun valon lisääntyessä maamerkin katoamiseen alettiin kiinnittää huomiota.

Puruvesi-lehden toimitus sai selville, että paalu on tallessa. Viime syksynä vähän ennen joulua sen otti suojaansa samalla peltoaukealla asuva Jari Sairanen.

– Paalu on meidän saranissa, Jari Sairanen sanoo. Hän kertoo, että puinen rajapaalu oli todennäköisesti aura-auton voimasta katkennut tyvestään ja kaatunut maahan.

Sairanen korjasi muistomerkin suojaan sateelta, että arvokas paalu ei lahoaisi ja tuhoutuisi enempää.

– Täältä se löytyy. Toivottavasti joku laittaa paalun kuntoon ja istuttaa takaisin paikalleen, hän sanoo.

Kylällä kerrotaan, että vuosikymmeniä paalun kunnosta ja ylläpidosta huolehti muutaman kilometrin päässä asuva, edesmennyt Albin Turunen.

Simanalan perinnekirjassa (Simanalan kylätoimikunta 1989) kerrotaan, että rajapaalun on ainakin kertaalleen paikalleen istuttaneet myös Enonkosken reserviupseerit ja Savonlinnan museoyhdistys.

Viimeksi muistomerkin on kunnostanut Lions Club Enonkoski, vuonna 1983.

Tuolloin puiselle paalulle valettiin betonista jalusta ja Pekka Pesonen valmisti sille suojaavan kuparisen ”hatun.

– Kulttuurisihteeri Leena Kauhanen järjesti paikalle opastaulun, Pekka Pesonen kertoo. Opastaulu tosin tuhoutui säiden vaikutuksesta melko nopeasti.

Rajapaalu on koettu Simanalan kylällä tärkeäksi ja sen olemassaoloa on jouduttu jopa puolustamaan. Kylän perinnekirjaan Sylvi Mälkiä on kirjoittanut Aino Sallisen kertomuksen siitä, miten kylä oli vähällä menettää muistomerkkinsä Kerimäelle kulkevaan kuorma-autoon.

Tuolloin elettiin vuotta 1938, eli vuotta ennen talvisodan syttymistä.

Tarinan mukaan samalla pellolla heinätöissä olleet Sairasen veljekset huomasivat, kuinka paalun viereen oli pysäköity kuorma-auto ja paalun ympärillä ahersi kaksi miestä. Kolmas mies seurasi toimitusta kuorma-auton vieressä.

Pian heinämiehet saivat nähdä, miten puupaalu olikin jo irroitettu sijoiltaan ja tuntemattomat miehet kantoivat sitä olallaan kuorma-auton lavalle.

Heinämiehet eivät jääneet toimettomiksi. Isäntä Taavetti Sairanen kiirehti tapahtumapaikalle.

”Sanan peistä taittamalla ja kohottaen kätensä ikään kuin seipään lyöntiin” Taavetti Sairanen sai tuntemattomien miesten aikeet peruuntumaan.

– Niin siinä sitten sanan peitsen taitannassa nähtiin käyvän, että kolmannen miehen viittauksesta kaksi kantoi pylvään takaisin ja iski sen mielenosoituksellisen lujasti kovin kourin entiseen kuoppaansa Taavetti-isännän valvoessa vierellä vaateliaana juuren kunnostusta. Kolmas mies jäi seisomaan kuorma-auton luo selkä patsaaseen päin.

Taavetti Sairanen palasi heinätöihin päiväläistensä luo. Näiden tiedustellessa, ketkä patsaan olivat aikoneet viedä, oli isäntä kertonut tapahtumasta seuraavaa.

– Noo, olihan siinä tään piirin korkein virkavallan edustaja, romu-Heikki Häyrisen vallesmanni kaikkivaltiuessaan uskoi saavansa viijjä tuon vuosisataisen historiallisen muistomerkin.

Sylvi Mälkiä toteaa perinnekirjassa, että sinnikkäitten Sairasen veljesten, eritoten Taavetin ansiosta paalu jäi paikoilleen sille kuuluvaan arvoonsa asetettuna.

– On siinä Luojan sormi, tuumasivat Simanalanmäen Sairasen heinämiehet, että emme olleet talon tuonpuoleisella pellolla, vaan täällä, josta näimme pylvään. Muutoin se olisi vaihtanut paikkakuntaa mennen siihen pitäjään, johon paalun pystyttämisen aikaan kuuluimme.