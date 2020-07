”Iloitkaa, riemuitkaa ja nauttikaa taiteesta!” oli illan motto – Kuvia Punkaharjun Aseman Taiteiden yöstä

0

Perjantai-iltana satoi ja ukkosti Punkaharjulla, mutta Aseman Taidelaituri oli täynnä iloa, lämpöä ja rakkautta. Perjantain Taiteiden yönä ohjelmassa oli maailman ensi-ilta Juha Taskisen dokumentille haudankaivaja Marko Ruuskasesta Kettu ja haudankaivaja. Yleisöryntäys elokuvaan oli sellainen, että elokuva piti esittää useaan kertaan saman illan aikana.

Kahden nuorukaisen Mauno Terävän ja Lauri Nolten esittämä pienoisnäytelmä keräsi myös valtaisat suosionosoitukset. He olivat tehneet jännittävän esityksen käyttäen todellisen historiallisen henkilön, Punkaharjun aseman ensimmäisen asemapäällikön Herman Widellin päiväkirjoja ja kirjeitä.

Kolkkokolletiivi esitti hurjia rakkausrunoja. Lottakahvio myi Mikko Ranta-Huitin tekemää erinomaista soppaa.

Punkaharjulainen Manna Pelli sanoi, että on mahtavaa, että sellainen paikka kuin Aseman Taidelaituri on juuri Punkaharjulla. Pelli sanoi, että Aseman taidelaituri on täynnä lämpöä ja rakkautta.