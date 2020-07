Elämänlankaa lisää 55 eläimelle – Voi, kunpa saisimme lisää sitoutuneita ihmisiä!

0

Isäntä vei Armas-koiran opettelemaan ”ihmisten tavoille”, kun sen savonrantalainen emäntä Heini Kosonen tulee toisen koiransa Sulo Lempi Iisakki Koirasen ja Niina Taavitsaisen kanssa jäätelölle Kerimäen Kaivopirtille.

Savonlinnalaisella Niina Taavitsaisella on kotona viisi koiraa ja kaksi kissaa, mutta nyt ei tullut mukaan koirakaveria.

Eläinsuojeluyhdistys Elämänlanka ry ( Esy) täytti kaksi vuotta tänä vuonna. Yhdistyksessä on 41 jäsentä. Elämänlanka on ollut nimensä veroinen. Esy on etsinyt kodin 55 eläimelle näiden kahden vuoden aikana.Toiminta ei olisi mahdollista ilman lahjoittajia sekä eläintenystäviä, jotka lunastavat löytökissan omakseen.

Esyn aktiivit Niina Taavitsainen ja Heini Kosonen haluavat kiittää kaikkia lahjoittajia. Esy on saanut kissanhiekkaa, leluja, kissanruokaa ja varoja toimintaansa.

Heini Kosonen sanoo, että Facebook toimi, kun pahoinpidellyn Ilmari-kissan suu- ja hammasremonttiin kerättiin varoja.

– Saimme rahaa ylenmäärin ja luvan kanssa hoidimme Lumikki- ja Jasmin-kissoja Ilmarin ylijääneistä varoista. Keräsimme myös Lumikille ja Jasminille rahaa, mutta ne jouduttiin lopettamaan. Sitten hoidimme niillä rahoilla muita kissoja.

Nyt Esy on saanut eläkkeelle jääneen ponin Miitsin, joka tarvitsisi kummeja. Se ei lähde kiertoon, mutta sen elinkustannukset pitäisi saada katettua.

Esy perustettiin, koska sille oli tarvetta, eikä asia ole muuksi muuttunut.

Eläinsuojeluyhdistystä ei tarvittaisi niin paljoa, jos ihmiset eivät ottaisi kesäkissoja ja leikkauttaisivat kissansa.

Vanha paikkansapitämätön uskomus on, että jos kissan leikkaa, siltä häviää elämänilo.

– Kyllä hiiret maistuu kissalle, vaikka sen leikkaisikin. Sen leikkisyys, energia ja elämänilo eivät häviä minnekään. Se elää täyttä kissanelämää leikkauksen jälkeen, sanoo Taavitsainen.

Kissat pitäisi leikkauksen lisäksi siruttaa eli niihin pitäisi laittaa tunnistussiru turkin alle. Kosonen sanoo, että kissan sirutus on kunnaneläinlääkärillä veloitukseton muiden toimenpiteiden yhteydessä.

Kaikki kissat pitäisi leikkauttaa ja siruttaa, vaikka kissa olisi sisäkissa.

– Jos sisäkissa karkaa, omistaja löytyy nopeammin, kun kissa on sirutettu.

Kerran eräälle rouvalle piti tilata ambulanssi ja koska ulko-ovessa ei ollut tarraa ”Eläimiä talossa”, ensihoitajat eivät osanneet varoa. Hätääntynyt sisäkissa karkasi oven aukaisulla. Jos kissa löydettiin, sen omistajaa ei, koska kissalla ei ollut sirua.



Esy ei luovuta löytökissojaan vapaana kulkeviksi hiirikissoiksi, koska populaatiokissoja on ihan tarpeeksi. Vapaana kulkevalla kissalla on monia vaaroja, kettu, ilves, auto tai julma ihminen voi koitua ulkokissan kohtaloksi.

Kissa on lainsuojaton edelleen. Joillekin ihmisille kissalla ei tunnu olevan arvoa ollenkaan.

Esyn löytökissan kulkukorvaus on 150 euroa. Maksu kattaa kattaa kuluja, koska kissa on rokotettu, madotettu, syötetty, sirutettu ja leikattu.

Heini Kosonen sanoo, että ihmiset osaavat arvostaa kissaa, kun ovat maksaneet siitä.

– Tulevista tapahtumista sen verran, että yhdistys pitää kirpputoria Starafixin pihalla Prisman takana 25.7. ja 1.8.2020. Sadesäällä saamme pitää kirppiksen sisätiloissa, kiitos Starafixin henkilökunnalle!

Esyn aktiivit Heini Kosonen ja Niina Taavitsainen ovat yhtä mieltä siitä, että Esy tarvitsisi kuukausilahjoittajia.

Esyllä ei ole erityistä paikkaa populaatiokissoille eikä huostaanotetuille eläimille.

Populaatiokissat tarkoittavat villikissoja, jotka lisääntyvät ilman mitään rajaa. Jatkuva kiimassa ja tiineenä olo sekä poikasten synnyttäminen joskus kaksikin kertaa vuodessa rasittavat narttukissoja.

– Kävimme katsomassa entistä Kerimäellä Nuppula-päiväkotia eläintaloksemme, mutta siihen ei ole resursseja. Tarvitsisimme vapaaehtoisia, sitoutuneita ihmisiä, jotka valvoisivat eläimiä mahdollisessa löytöeläintalossa.

Populaatiokissat ovat usein sisäsiittoisia, joka taas aiheuttaa sairauksia ja epämuodostumia.

– Viimeksi loukutimme turvaan populaatiokissayhteisön, jossa oli 14 aikuista kissaa, joista kuusi tiineenä, sekä kuusi parin päivän ikäistä pentua, kertoo Niina Taavitsainen

Eräällä kissalla oli erittäin vaikea synnytys ja se olisi kuollut kipuihinsa jonkun hylätyn navetan alle, ellei sitä olisi loukutettu turvaan ennen synnytystä. Sen pennuista yksi jäi eloon ja kaksi kuoli.

– Kuinka paljon turhaa kärsimystä nämä eläimet kokevat. Kun syntyy pentuja, kärsimysten määrä moninkertaistuu, sanoo Niina Taavitsainen.