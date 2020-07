Kolumni: Hyvä kesä muodostuu monesta

0

Heinäkuun puolivälin maissa voidaan jo todeta, että kesästä on tullut upea, vaikka näkymät keväämmällä olivat hämärät. Säitä on pidellyt monipuolisesti ja olosuhteet ovat antaneet myöten niin rantalomailulle kuin ulkotöillekin.

Matkailijoita seudulla on nähty ilahduttava määrä ja vieraille on riittänyt tekemistä. Kevään poikkeusolot pakottivat matkailutoimijat ja tapahtumajärjestäjät ideoimaan uutta. Vesillä on nähty sup-joogaa ja metsissä entistä enemmän pyöräilijöitä. Luontomatkailu on ottanut askeleen uudelle tasolle.

Nämä ovat esimerkkejä siitä, että kriisi on todellakin mahdollisuus ja askel uuteen, vaikka se kipeää tekeekin. Yhtään ei voi vähätellä monien pienyrittäjien kokemaa ahdinkoa, eivätkä lomautukset lämmitä mieltä palkansaajienkaan joukossa.

Savonlinnassa koettu väentungos antaa viitteitä siitä, että seudun matkailu ei ole yhden kortin varassa. Oopperajuhlat, niin tärkeät kuin ovatkin, eivät ratkaise koko kesää, vaan seutu vetää vieraita muutenkin.

Tärkeintä ovat luonnonolosuhteet, joita runsas kulttuuri- ja tapahtumatarjonta täydentää. Suorana johtopäätöksenä tästä on luontoarvojen vaalimisen välttämättömyys.

Puhtaat vesistöt, metsien monimuotoisuus ja maisemat ovat arvoja, joita ei voi rahassa mitata. Matkailun kautta ne tosin tuottavatkin mukavasti.

On totta, että pelkät maisemat eivät yksistään elätä, mutta kyllä ne meille seudun vakituisille asukkaille antavat iloa ja elämänlaatua jatkuvasti, jos vain osaamme rikkauksiamme oikealla tavalla arvostaa.

Vesien suojelussa ollaan ison työn äärellä, jota on sinnikkäästi jatkettava monella taholla ja tasolla. Puruveden osalta Kerimäen Jouhenlahti ja Kesälahden Ristilahti ovat esimerkkejä siitä, että hyvään tilanteeseen on vielä matkaa, vaikka vapaaehtois- ja viranomaistyönä on jo tehty paljon.

Jos vielä joskus ruovikko väistyisi luontaisen hiekkarannan tieltä tai vuosittain toistuva leväongelma poistuisi, niin silloin voisimme olla tyytyväisiä.

Monessa kohteessa yksityisetkin voivat olla ratkaisevassa osassa. Näin esimerkiksi Punkaharjulla, jossa kansallismaisema roskaantuu vuodesta toiseen ihan matti- ja maija meikäläisten toimesta. Suomalaisten koulutusta ja sivistystasoa ylistetään, mutta vielä on silläkin saralla tehtävää, että ympäristönsuojelusta tulisi osa kansankulttuuria.

Kulttuurista puheen ollen, Puruvesi-lehden uutisointi on joskus, erityisesti kesäisin kovan arvostelun kohteena. Arvostelijoiden mielestä toimitus ei huomioi riittävästi seutumme taidenäyttelyjä, tapahtumia tai luovan työn tekijöitä.

Me toimituksessa otamme palautteen kiitollisina vastaan ja pohdimme, miten voisimme työtämme parantaa lehden sisältöä kehittäen.

Johtoajatuksena aina on lukijoiden tiedon tarpeet ja sisällön yleinen kiinnostavuus. Paikallislehden tehtävänä ei ole huolehtia yksittäisten toimijoiden viestinnästä, vaan toimitukselliset ratkaisut tehdään lukijan näkökulma edellä.

Näillä periaatteilla pyrimme pysymään oikealla tiellä.

Kirjoittaja on Puruvesi-lehden vastaava päätoimittaja