Pienilläkin teoilla on merkityksensä

0

Pro Puruvedellä tuli tällä viikolla täyteen kymmenen vuotta toimintaa puhtaamman Puruveden puolesta. Yhdistyksen ensimmäistä vuosikymmentä voi perustellen kuvailla ansiokkaaksi. On saatu järjestelmällisesti vietyä vesiensuojeluasioita eteenpäin ja konkreettista toimintaa on ollut paljon. Mielipiteiden ja huolien ilmaisulle on paikkansa, mutta on aina eri asia viedä asiat konkretian tasolle ja saada tulosta aikaiseksi.

Isot hankkeet ja projektit ovat olleet arvokkaita lähtölaukauksia vesiensuojelutyölle. Isossa kuvassa vuosikymmenen työ on kuitenkin vasta alkua Puruveden suojelulle. Pitkäjänteisyyttä tarvitaan ja paikallisten aktiivisuus on ensiarvoisen tärkeää. Vuosien mittaan vesiensuojeluun ovat heränneetkin jo useat Puruveden seudun vakituiset ja vapaa-ajan asukkaat. Viimeisin esimerkki on suon ennallistaminen Haapasalo-saaressa. Se osoittaa, että pienilläkin panostuksilla voi saada pitkäaikaista ja tuntuvaa vaikutusta aikaiseksi.

Pro Puruveden työn pohjalta voi todeta myös sen, että hyvän tuloksen syntymistä edistää mainiosti paikallisten vapaaehtoisten ja viranomaisten yhteistyö. Paikallisen aktiivisuuden lisäksi tarvitaan myös valtiovallan ja EU:n tukea, sekä yleisestikin julkisen sektorin tahtotilaa huolehtia vesistöistä.

On todennäköistä, että vesiensuojelusta – ja ympäristön suojelusta ylipäätäänkin – kehkeytyy tulevaisuudessa yhä suurempi puheenaihe. Moni suomalainen ja erityisesti Saimaan rannoilla oleileva pitää puhdasta ympäristöä suuressa arvossa. Sillä on huomauttavaa taloudellistakin painoarvoa esimerkiksi matkailun ja mökkeilyn myötä.

Vesiensuojelutyön rahoittamisen lisäksi yksi iso tulevaisuuden kysymys kaivostoiminta- ja kaivoslain uudistaminen. Heinävedellä kaivosvääntö on jo ollut käynnissä ja kipakkaa keskustelua on virinnyt tänä kesänä Luonterin suunnallakin. Teknologian kehitystä seuratessa on nähtävissä, että paine akkuteollisuudessa ei ole kevenemään päin.

Yksi osoitus puhtaan Saimaan arvotuksesta on juuri se kansalaisaktiivisuus, jota nähdään muun muassa kaivoskeskustelun ja vesiensuojelutyön kautta. Vastuuta kysytäänkin nyt erityisesti päättäjien ja julkisen sektorin suunnalla.