Kesälahden kotiseutumuseossa esillä karhun ”sormenjälkinäytteitä” ja inkeriläisen Katri Stremin tie Siperiasta Suomeen

Suomen suurimman taiteilijan näyttely on esillä Kesälahden kotiseutumuseossa 15.8. Maalaukset ovat villejä, mahtavia kämmenenjälkiä tai jalanjälkiä kuin värikkäitä, primitiivisiä luolamaalauksia. Värejä on roiskittu rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Karhun kämmen maalaa villisti ja vapaasti. Tekijä on noin 500-kiloinen (talvipainossaan) Kuusamon Suurpetokeskuksessa asuva Juuso-karhu, joka on monelle tuttu televisiosta. Seurallinen ja utelias Juuso on elänyt pennusta asti isänään pitämänsä Sulo Karjalaisen kaverina.

Juuso on orpojen vanhempien tarhassa synnyttämä 20-vuotias ruskeakarhu, joiden ikäennuste on noin 40 vuotta. Karhu elää vankeudessa vanhemmaksi kuin luonnossa. Juusolla on Reetan kanssa kaksi pentua, joista toinen, Ansa, asustaa Kiteen eläinpuistossa.

Juuso elää tavallista karhun elämää siinä mielessä, että se nukkuu talviunia talvella ja herää keväällä niin kuin muutkin karhut. Syksyllä talviunille köllähtäessään Juuso on marjoilla, hedelmillä, hunajalla, kalalla ja muilla herkuilla kerryttänyt painonsa lähes 500 kiloon. Keväällä herätessääm Juuso kömpii ulos pesästä parisataa kiloa hoikempana.

Näyttely on koottu helsinkiläisen eläintaiteen keräilijän Heikki Lehtosaaren kokoelmista. Juuson teoksia on myyty huutokaupoissa tuhansien eurojen hintaan.



Teokset ovat syntyneet siten, että Juuso on levittänyt kämmenillään annettuja värejä paperille. Apuna luomisessa on toiminut karhunhoitaja Pasi Jäntti, jonka tehtävänä on pitää värit ja paperit esillä ja siepata valmis työ pois ennen kuin suuren itsekritiikin omaava karhu on ehtinyt sen tuhota. Joskus pohjana on kestävämpää puulevyä ja silloin maalaamiseen Juuso voi käyttää koko kehoaan.

Maalatessaan Juuso saattaa intoutua käyttämään tarjottujen sormivärien lisäksi kaikkea muutakin kämmeneen osuvaa materiaalia, kuten vaikkapa marjoja.

Maalausharrastus on saanut alkunsa kokeilusta, jossa Juusolle annettiin ajankuluksi myrkyttömiä värejä ja puulevyjä. Juuso innostui heti levittämään eri värejä tassuttelu- ja kiehnäystekniikalla. Mikä tärkeintä Juuso näytti nauttivan työstään.

Ihan aina ei kämmentyöskentely tahdo riittää. Joskus karhu kieriskelee maalissa tai käyttää vaikka peppuaan pensselinä.

Juuson isänään pitämä, isäntä Sulo Karjalainen kertoo, että karhu käyttää paljon aikaa tutkiakseen asioita metsässä.

– Se havannoi jatkuvasti. Se on kekseliäs. Asioista pitää ottaa selvää ja se vaatii perehtymistä. Karhut ovat pitkämielisiä ja kärsivällisiä.

Karjalainen kertoo, että karhut kaipaavat hyväksyntää. Tulevat viereen, kyhnäävät. Korvat leviävät. Hymy leviää kasvoille eli kuonolle kuten koiralla.

– Karhua ei saa silittää. Sen karva on sähköinen, se ratisee, jos sitä silittää. Siinä on ero koiriin.

Karjalainen kertoo, että rapsuttamisesta karhut tykkäävät, varsinkin Juuso.

Juusoa voi katsella Youtubessa hakusanalla Karhutv.

Jos esineet osaisivat kertoa

Mielenkiintoinen näyttely Katri Stremin tie 1918 – 2010, Inkeri – Siperia – Kesälahti koostuu kuvista, esineistä ja videosta.

Kesälahti-Seuralle luovutetuissa Katri Stremin esineissä ovat muun muassa pulikkakartut, kantoies, pyykin huuhtelukeppi sekä rukki eli vokki.

Juhana Strem teki vuonna 1943 Turuhanskissa vaimolleen pulikkakartut. Kun tuli mahdollisuus lähteä Siperiasta takaisin, Katri silitti kaikki vaatteet, jotta matka-arkkuun mahtuisi mahdollisimman paljon.

Aviomies teki koivusta kantoikeen, jonka avulla kannettiin juomavettä kylän yhteisestä kaivosta. Joskus otettiin vielä kolmas sanko käteen. Kantoiestä kannettiin vinosti olkapäillä.

Pyykkilauta ostettiin Interposjolkasta tai Petroskoista. Syksyllä 1953 Juhana teki huuhtelukepin. Pyykki pestiin kotona pyykkilaudan kanssa, puserrettiin ja kannettiin sankoilla avannolle, jossa huuhdeltiin jokivedellä. Vaate laitettiin kiinni keppiin ja huuhdeltiin sen avulla avannossa.

Katri Stremin puoliso Juhana kuoli 1962 Tsalnassa Neuvostoliitossa. Naapuri ja sukulainen Foma Kiuru teki saman vuoden lopulla Katrille vokin. Katri karstasi ja kehräsi omien lampaiden villoista lankaa.