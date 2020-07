Kotiseutujumalanpalvelus korvaa kotiseutujuhlan Enonkoskella

0

Kotiseutujumalanpalvelus korvaa Enonkosken kotiseutujuhlan tänä vuonna. Erikoisen kevään ja alkukesän vuoksi 55. kotiseutujuhla jää tänä vuonna kokematta.

– Sen sijaan sunnuntaina 26.7 klo 10 alkavassa Jumalanpalveluksessa huomioidaan oma kotiseutumme, Enonkoski-seuran puheenjohtaja Helena Auvinen kertoo.

Sankarihaudoille lasketaan kukkaistervehdys ja kirkonmäellä kuullaan musiikkiesityksiä, muun muassa Enonkoski-laulu.

Kirkkoon voidaan ottaa 125 henkilöä, suosituksena on ottaa oma virsikirja mukaan.

Enonkoski-seura on joutunut karsimaan koronaepidemian vuoksi muutakin aiemmin suunnitelua ohjelmaa. Pois jäävät tältä kesältä kotiseuturetki ja perinnepäivät.

– Iltatorin järjestämismahdollisuutta elokuussa arvioidaan vielä.

Kotiseutumuseo on avoinna tilauksesta enintään viidelle henkilölle kerrallaan huomioiden koronaohjeistus. Opastuksen museoon voi varata vähintään kaksi päivää ennen aiottua käyntiä.

Kaskiviljelyn ajoista kertova Kaskipuuro- ja leipä -filmi on katsottavana Koloveden Luontotuvassa joko osana tai kokonaan. Filmi on kuvattu kaitafilmille 1970-luvulla Enonkoskella. Se on äskettäin digitoitu nyt esitettävään muotoon. Koko filmin pituus on 60 minuuttia.

– Filmiä tullaan esittämään kotiseutuillassa niin pian, kuin se on kokoontumisrajoitusten puolesta mahdollista.

Enonkoski-seuran myyntituotteet, kuten T-paidat ja kotiseutuviirit ovat myynnissä Kodinhelmessä.